Edirne'de Buğday Rekoltesi Yüksek Olacak

Edirne'de son dönemde etkili olan yağışlar sayesinde buğdayda yüksek verim elde edileceği öngörülüyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, buğdayın ekim döneminde yağış olmaması nedeniyle çiftçilerin kuru tarlaya ekim yaptıklarını söyledi.

Kurak geçen kış dönemi sonrası gelen yağışların buğdayın gelişimine katkı sağladığını ifade eden Arabacı, "Son yağışlar, hem ürünlerimizin gelişiminin daha güzel olmasını sağladı hem de nehir debilerimiz yükseldi. Bu sezon buğdayda yüksek verim bekliyoruz." dedi.

Kentte nisan ve mayıs aylarında beklentilerin üzerinde yağış alındığını belirten Arabacı, aşırı yağış nedeniyle az da olsa bazı tarlalarda buğdayda mantar hastalığına rastlandığını, ilaçlama yapılarak hastalığın önüne geçilebileceğini söyledi.