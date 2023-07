Edirne'de Buğday Hasadı Sonrası Balya İşçilerinin Zorlu Mesaisi

EDİRNE'de buğday hasadının ardından balya işçilerinin de zorlu mesaisi başladı. Buğday saplarının 25 kiloluk balyalara dönüştürüldüğü tarlalarda işçiler, 38 derecelik sıcağa rağmen çalışıp, ekmek parası kazanıyor.Buğday hasadı sonrası geriye kalan saplar, balyalanıyor. Buğday tarlalarında kalan saplar, traktöre bağlı balya makinesi ile 25 kilo ağırlığındaki saman balyalarına dönüşüyor. Balya işçileri ise termometrelerin 38 dereceyi gösterdiği kentte, sıcağa aldırış etmeden çalışıyor. Başlarına tülbent takarak güneşten korunmaya çalışan işçiler, tanesi 10 liradan balya taşıyıp, günde ortalama 2 bin 500 lira kazanıyor.

'BU SICAKTA HERKES ÇALIŞAMAZ'

Sıcak havanın kendilerini çok etkilediğini belirten işçi Tolga Kurudağ, Hepimiz, toplamda günde 5 bin balya çekiyoruz. Çok zor oluyor. Bu sıcak, her sene oluyor; artık alıştık. Herkes bu sıcakta çalışamaz, herkesin harcı değil. Yüklemesi, indirmesi gerçekten zorlu bir mesai. Sabah 6'da kalkıp, gece 12'ye kadar çalışıyoruz. Uykusuzluk ve yorgunluk had safhada. Burada çalışıp kışımızı atlatabiliyoruz, o nedenle kazancı güzel. Yazın çalışmazsak, kışın geçinemeyiz. Kışın da inşaatlara gidiyoruz ya da hamallık yapıyoruz. Allah'ın verdiği bir kuvvet var, onun sayesinde devam edebiliyoruz dedi.Mustafa Bayrak da sıcak havaya artık alıştıklarını, her yıl çalışmak için geldiklerini söyledi. Bayrak, Bu sıcak her zaman oluyor. Bu sıcak olmadı mı balya bağlanmaz, mecbur bağlıyoruz. Biraz zor oluyor ama katlanıyoruz. Taşıyana da zor, bağlayana da zor diye konuştu.

'SICAK HAVADA ÇALIŞMAK KOLAY DEĞİL'

Sıcak havada çalışmanın kolay olmadığını söyleyen Mehmet Dönmez ise Hava çok sıcak ve çalışmak kolay değil. Yaklaşık 3 bin balya var ve zor oluyor. Güneş yakıyor, para kazanmak kolay değil. Hazır para yiyenler gelsinler, burada bizim çektiğimizi görsünler. Mecburuz, hayvanımıza bu yiyeceği toplamamız lazım. Bağlama, biçme ve taşıma parası bize çok pahalıya geliyor dedi. (DHA)