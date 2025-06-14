Edirne'de Buğday Hasadı Başladı: Üreticiler Verimden Memnun

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Edirne'de 2025 yılının ilk buğday hasadı başladı. Üreticiler, dönüm başına 400-500 kilogram buğday elde ederken, iklim şartlarının verimi olumlu etkilediğini belirtiyor. Uzmanlar, hasat sırasında dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Edirne'de buğday hasadı başladı: Üretici verimden memnun

EDİRNE - Edirne'de 2025 yılının il buğday hasadı başladı.

Edirne'de 2025 yılının ilk buğday hasadı başladı. Kent genelinde verimli geçen sezonun ardından üreticiler, dönüm başına ortalama 400-500 kilogram arası buğday elde ettiklerini belirtiyor.

Edirne'de Yıldırım Bayazıt Mahallesi Çaytepe mevkiinde ilk hasadı gerçekleştiren üreticilerden biri olan Abdullah Sancakçavuşu, bu yılın iklim şartlarının üretimi olumlu etkilediğini ifade etti. Sancakçavuşu, "Geçen yıllara göre bu yıl verim daha yüksek. Dönüm başına ortalama 450 kilogram ürün alıyoruz. Bu da üreticinin yüzünü güldürüyor" dedi.

Edirne genelinde hasadın önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor. Uzmanlar ise üreticilere hasat sırasında dikkatli olmaları ve yangın riskine karşı tedbir almaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Yüksek kalitede buğday hasadı geçekleştirilen ürünün rutubeti 12 değerinde olurken fiyatı ise 13 TL/kg olarak biliniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - Ekonomi
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