Edirne'de buğday 5 lira 783 kuruştan satıldı - Haberler

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Edirne'de buğday 5 lira 783 kuruştan satıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Edirne'de buğday 5 lira 783 kuruştan satıldı

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 5 lira 783 kuruştan satıldı.

EDİRNE (İHA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 5 lira 783 kuruştan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5 lira 783 kuruştan satıldı. Edirne Ticaret Borsası'nda bugün işlem gören diğer ürün ise arpa oldu.

Buğdayın kilosu en düşük 5,509 TL, en yüksek 5,901 TL, ortalama 5,783 TL'den, arpanın kilosu ise en düşük 5,502 TL en yüksek 5,502 TL ortalama 5,502 TL'den satışa sunuldu. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türk Lirası, Ticaret, Edirne, Ekonomi, Haberler

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