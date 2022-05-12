Edirne'de buğday 5 lira 667 kuruştan satıldı

EDİRNE (İHA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 5 lira 667 kuruştan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5 lira 667 kuruştan satıldı. Ticaret Borsası'nda etkilenen Anadolu kırmızı sert buğdayı oldu. Buğdayın kilosu en düşük 5,499 TL, en yüksek 5,805 TL ve ortalama fiyat olarak da 5,667 TL 'den satışa sunuldu. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi