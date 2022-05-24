Edirne'de buğday 5,726 TL'den satıldı - Haberler

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Edirne'de buğday 5,726 TL'den satıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Edirne'de buğday 5,726 TL'den satıldı

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 5,726 TL'den satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 5,726 TL'den satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5,726 TL'den satıldı. Edirne Ticaret Borsası'nda bugün işlem gören buğday fiyatı ise şöyle:

Buğday en düşük 5,673 TL en yüksek 5,854 TL ortalama 5,726 TL. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türk Lirası, Ticaret, Buğday, Edirne, Ekonomi, Haberler

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