Edirne'de buğday 5,656 TL'den satıldı - Haberler

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Edirne'de buğday 5,656 TL'den satıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Edirne'de buğday 5,656 TL'den satıldı

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 5,656 TL'den satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 5,656 TL'den satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5,656 TL'den satıldı. Edirne Ticaret Borsası'nda bugün işlem gören ürünlerden buğday fiyat şu şekilde işlem görüyor.

"Buğday en düşük 5,572 TL en yüksek 5,774 TL ortalama 5,656 TL'den satışa sunuldu." - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türk Lirası, Ticaret, Buğday, Edirne, Ekonomi, Haberler

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