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Edirne'de Ayçiçeği Tarlalarında Köse Hastalığı Görüldü

Edirne'de Ayçiçeği Tarlalarında Köse Hastalığı Görüldü

Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de bazı ayçiçeği tarlalarında köse hastalığı (ayçiçeği mildiyösü) görüldü. Bitkinin normal gelişimini engelleyen köse hastalığı verim kayıplarına yol açarken, Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı üreticilere uyarılarda bulundu.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de bazı ayçiçeği tarlalarında köse hastalığı (ayçiçeği mildiyösü) görüldü.

Bitkinin normal gelişimini engelleyen köse hastalığı verim kayıplarına yol açarken Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, ayçiçeğinde görülen hastalıklara karşı üreticilerin dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Ziraat Odası saha ekiplerinin incelemelerinin aralıksız sürdüğünü belirten Arabacı, üreticilere de tarlalarını sıkı sık kontrol etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Tarlalarda gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Arabacı, şunları kaydetti:

"Ayçiçeği ekili bazı tarlalarda köse hastalığı görülüyor. Şu an için çok ciddi bir sıkıntı yok. Bölge bölge bazı tarlalarda yüzde 20'ye yakın hastalık gözleniyor. Tarlalarda hastalık görülme durumu yüzde 40'ları aşarsa üreticilerimiz zaman kaybetmeden tarlaları bozup yeniden ekmeleri gerekli. Bu yüzden üreticilerimiz kontrollerini aksatmadan yapmaları gerekli."

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Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Ekonomi

Hüseyin Arabacı Türkiye Edirne Ekonomi Haberler

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