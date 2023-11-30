Edirne'de avcılıkta kullanılan güme kontrolleri yapıldı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından bölgede avcılıkta yaygın olarak kullanılan gümelerin izinli olup olmadıklarının tespiti amacıyla avcılıkta kullanılan güme cansız mührelerin kontrolleri yapıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından bölgede avcılıkta yaygın olarak kullanılan gümelerin izinli olup olmadıklarının tespiti amacıyla avcılıkta kullanılan güme cansız mührelerin kontrolleri yapıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Avcılık sezonunun başlaması sonrası çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren jandarma ekipleri, kaçak avcılığa geçit vermiyor.

Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucunda avcılıkta yaygın olarak kullanılan gümelerin izinli olup olmadıklarının tespiti amacıyla avcılıkta kullanılan güme cansız mührelerin kontrolleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli ile koordineli bir şekilde gerçekleştirildi. - EDİRNE