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Edirne'de 800 Kilo Kaçak Midye Ele Geçirildi

Edirne'de durdurulan kamyonette, Yunanistan'a götürülmek istenen 800 kilo kaçak midye ele geçirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde su ürünleri kanununa muhalefet eden bir kişiye 331 bin 289 lira idari para cezası kesildi.