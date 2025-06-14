Edirne'de 2025 Buğday Hasadı Başladı

Edirne'de 2025 Buğday Hasadı Başladı
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Edirne'de verimli geçen 2025 buğday hasadı başladı. Üreticiler, dönüm başına ortalama 400-500 kilogram buğday elde ettiklerini belirtirken, iklim şartlarının hasadı olumlu etkilediği vurgulanıyor.

Edirne'de 2025 yılının il buğday hasadı başladı.

Edirne'de 2025 yılının ilk buğday hasadı başladı. Kent genelinde verimli geçen sezonun ardından üreticiler, dönüm başına ortalama 400-500 kilogram arası buğday elde ettiklerini belirtiyor.

Edirne'de Yıldırım Bayazıt Mahallesi Çaytepe mevkiinde ilk hasadı gerçekleştiren üreticilerden biri olan Abdullah Sancakçavuşu, bu yılın iklim şartlarının üretimi olumlu etkilediğini ifade etti. Sancakçavuşu, "Geçen yıllara göre bu yıl verim daha yüksek. Dönüm başına ortalama 450 kilogram ürün alıyoruz. Bu da üreticinin yüzünü güldürüyor" dedi.

Edirne genelinde hasadın önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor. Uzmanlar ise üreticilere hasat sırasında dikkatli olmaları ve yangın riskine karşı tedbir almaları yönünde uyarılarda bulunuyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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