Edirne Belediyesi, enerji yoksulluğuyla mücadele için 39 eve ısınma sistemi kuruyor

Avrupa Komisyonu'na bağlı HORIZON 2020 çağrısında hibeye hak kazanan tek belediye olan Edirne Belediyesi, WELLBASED (Enerji Yoksulluğuyla Mücadelede Kanıta Dayalı Kentsel Politikalar ile Sağlık, Refah ve Eşitliğin İyileştirilmesi) projesi kapsamında 39 evde ısınma sistemi kuruyor. Vatandaşlara bu konuda destek olmaya devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Proje kapsamında şimdilik 39 evde ısınma sistemi kuracağız. Ama bu grup içerisinde yer alamayan vatandaşlarımız da üzülmesin, şimdi olmazsa da ileride bu projeyi devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Avrupa Komisyonu'na bağlı HORIZON 2020 çağrısında hibeye hak kazanan tek belediye olan Edirne Belediyesi, WELLBASED projesi kapsamında 39 evde ısınma sistemi kurmak için çalışmalara başladı. Proje kapsamında yer alan 39 eve yüzde 100 yerli kalorifer sobası ve tesisatı döşenecek. Söz konusu sobalarda vatandaşlar ısınmak için odun, kömür ve briketle kullanabilecek.

WELLBASED projesine 2021 yılı şubat ayında başladıklarını belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Proje kapsamında enerjinin insan sağlığındaki etkilerini gözlemleyebilmek için Edirne Merkez ilçede ikamet eden ve gelir durumu çok iyi olmayan gönüllü vatandaşların projeye katılım talepleri aldık. Noter huzurunda, başvuranlar arasında yapılan çekilişle müdahale ve kontrol grupları belirledik" diye konuştu.

Müdahale grubunda yer alan ailelerin evlerinde ihtiyaca yönelik çeşitli iyileştirmelerin de yapılacağını belirten Gürkan, "Seçilen evlerde ısınma ve rutubet gibi termal konfor şartlarında iyileştirmeler gerçekleştirerek buralarda yaşayan insanların sağlığında meydana gelebilecek etkileri gözlemleyerek kayıt altına alacağız. Kontrol grubunda olan evlerde herhangi bir müdahale yapılmayacak olup, sadece proje tarafından şart koşulan sağlık ve termal konfor bilgileri kayıt edilecek. Ev sahiplerinden ise herhangi bir ücret talep edilmeyecek" dedi.

Amaçlarının vatandaşlara ellerinden geldiğince destek olmak olduğunu belirten Gürkan, "Gönlümüz istiyor ki ihtiyacı olan tüm vatandaşların evlerinde kış gelmeden iyileştirmeler yapalım, ısınmalarına yardımcı olalım. Ancak imkanlarımız kısıtlı. Proje kapsamında şimdilik 39 evde ısınma sistemi yerleştirilmesi çalışmasını yapabileceğiz. Ama bu grup içerisinde yer alamayan vatandaşlarımız da üzülmesin, şimdi olmazsa da ileride bu projeyi devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.