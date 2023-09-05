Edirne Belediye Meclisi Ulaşım Ücretlerine Yüzde 40 Zam Yaptı

Edirne Belediye Meclisi ulaşıma yüzde 40 zam yapılmasını kararlaştırdı.

Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda eylül ayı maddeleri görüşülerek, karara bağlandı.

Meclise katılan taksi, servis ve toplu ulaşım hizmetleri temsilcileri ulaşım ücretlerine yüzde 70 zam talebinde bulundu.

Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmesinin ardından söz alan Belediye Meclisinin AK Partili Üyesi Engin Makak, yüzde 70 zam oranının yüksek olduğunu, bu zammın mazota gelen oranda uygulanabileceğini söyledi.

Edirne Toplum Ulaşım Sisteminden (ETUS) vatandaşların ve esnafın memnun olmadığını belirten Makak, "Şehir içi ulaşım belediyenin sorumluluğundadır. Esnaflar, vatandaşlar hepsiyle tek tek görüştük, memnun değiller." dedi.

Belediye Başkanı Gürkan da tüm dünyada ekonomik sorunların olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin de ekonomik sorunlardan etkilendiğini anlatan Gürkan, "Burada esnafın en temel problemi bir girdi maliyetleri, akaryakıtta dahil ikincisi de toplu taşıma anlamında ücretsiz binişler." ifadelerini kullandı.

Oy çokluğuyla kabul edilen komisyon kararına göre, ETUS'ta 8 lira 50 kuruş olan öğrenci 11 lira 90 kuruş, 12 lira olan sivil biniş 16 lira 80 kuruş, kredi kartı 19 lira, QR kod ile ödeme 20 lira oldu.

20 lira olan taksimetre açılışı 28 lira, taksi indi bindi ücreti ise 40 liradan 60 liraya yükseltildi.

Servis ücretleri ise 0-3 kilometre bin 50 lira, 3-6 kilometre bin 250 lira, 6-10 kilometre bin 450 lira, 10-15 kilometre bin 475 lira oldu.

Belediyenin ETUS'a 2 bin 100 lira olan 65 yaş ve üstü binişler için araç başı gider desteği ise 8 bin 100 liraya çıkarıldı.