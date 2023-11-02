Edirne Arasta Çarşısı Esnafı Kira Artışı Endişesi Yaşıyor

Edirne Tarihi Arasta Çarşısı esnafını, Kasım ayı gelmesiyle birlikte kira artışı öncesi telaş sardı. Arasta Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Bayrak, "Kazanamayınca giderleri nasıl ödüyoruz; ineğimizi, buğdayımızı satıyoruz. Borcumuzu, vergimizi ödüyoruz. Bizim burada günlüğümüz 20 liraya geliyor. 20 lira alıp eve götürüyoruz. Su, ekmek alamazsın" dedi.

Edirne Arasta Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Bayrak, bugün yaptığı açıklamada, Vakıflar Bölge Müdürlüğü personeli ve Ankara'dan gelen müfettişin çarşıyı gezerek kira artışı için tespit çalışması yaptıklarını söyledi. Geçen sene dükkan kiralarına yüzde 72,5 zam yapıldığını ifade eden Bayrak, bu yıl da yapılacak kira zamlarının çok olmasından tedirgin olduklarını söyledi.

"KİRA ZAMANI ESNAF ARKADAŞLARI SITMA TUTUYOR"

Adem Bayrak, şunları söyledi:

"Sabah gördüğünüz üzere çarşıda kimseler yok. Yerli, yabancı müşterilerimizi bekliyoruz ama gelen giden yok. Dün Vakıflar Bölge Müdürlüğü personeli Ankara'dan gelen müfettişle, tespitçiyle çarşıları gezmişler. Bize gelip sormadılar. Sorununuz var mı demediler ama demek zorundalar mı onu da bilmiyoruz. Geldi, yazdı, çizdi, fotoğrafladı, gitti. Ne anladı? Buradaki esnaf arkadaşları dinleyip de beraberce çözüm üretseydik daha iyi olurdu. Kasım, aralık ayları geldi mi biz esnaf arkadaşları sıtma tutuyor. O aylarda kiralar belirlenecek. Kiralar belirlenmesi de bizi sıkıyor. Geçen sene Cumhurbaşkanımız 'yüzde 25 ev kiralarına zam' dedi. Dükkan kiraları yüzde 72,5'la ödedik. Burada bir ayrımcılık oluyor. Üvey evlat olmayalım. Bizim cebimizdeki paraya göz dikilmesin. O memurlar, amir arkadaşlarım gelsin buraya otursun. Kazandığımızı görsünler, yaşasınlar. Ondan sonra dükkanı bırakıp kaçıyorlar mı kaçmıyorlar mı. Kazanamayınca giderleri nasıl ödüyoruz? İneğimizi, buğdayımızı satıyoruz, borcumuzu, vergimizi ödüyoruz. Bizim burada günlüğümüz 20 liraya geliyor. 20 lira alıp eve götürüyoruz. Su, ekmek alamazsın. Bir Trabzon ekmeği 60 lira olmuş. Bu dükkandan geçinen arkadaşlar, acı ve gerçek, bu arkadaşlar çok sıkıntılı. Burada 8-10-15 bin lira kira var. Kirayla bitmiyor; elektrik, su, muhasebesi."

"YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE KİRA ARTIŞI OLURSA O BİZİ ZORLAR"

Esnaf Necmettin Uluçay de, "Enflasyon ülkemizde ne kadarsa onun üzerinde kira artışı bizi zorlar. Enflasyon değerince olan kira zammı bizim için makuldür. Yüzde yüzün üzerinde kira artışı olursa o bizi zorlar hele işlerin yüzde 50 düşüşe geçtiği bu mevsimde bizim için zorlayıcı bir dönem başlıyor demektir" diye konuştu.