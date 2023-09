Edenred Türkiye, TCXA'23 Ödülleri'nde 3 ayrı kategoride ödül aldı

Edenred Türkiye, Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri-TCXA'23 kapsamında "En İyi Ürün/Hizmet Geliştirme", "Müşteri İçgörüsü ve Geri Bildiriminin En İyi Kullanımı" ve "En İyi Müşteri Deneyimi Stratejisi" kategorilerinde 3 ayrı ödüle layık görüldü.

Endenred'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi yemek kartı sistemiyle tanıştıran pazar lideri şirket olarak, ülkede 35 bini aşkın kurumsal müşterisinin 1,8 milyonu aşkın çalışanına 60 bin üye restoran, kafe, market ve binlerce akaryakıt istasyonunda hizmet veren Edenred Türkiye'nin başarıları ödüllerle taçlanmaya devam ediyor.

Şirket, TCXA'23 ödül töreninden Edenred CepPOS projesiyle Best Product or Service Development (En İyi Ürün/Hizmet Geliştirme), Edenred Navigator projesiyle Best Use of Customer Insight and Feedback (Müşteri İçgörüsü ve Geri Bildiriminin En İyi Kullanımı) ve Passion for Customers projesiyle ise Best Customer Experience Strategy (En İyi Müşteri Deneyimi Stratejisi) kategorilerinde 3 ayrı ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edenred Türkiye CMO'su Zeynep Ege Dura, Edenred Türkiye olarak, müşterilerini, üyelerini ve kart kullanıcılarını sadece paydaşları olarak değil, Edenred ailesinin kıymetli birer ferdi olarak gördüklerini belirterek, "Tüm hizmet ve ürünlerimizi bu büyük ailedeki herkesin sesini dinleyerek tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz. Bugün almış olduğumuz bu üç ödül onların sesini ne kadar iyi duyduğumuzun ve bu doğrultuda yol alma konusundaki başarımızın altını çiziyor. Bu başarıda imzası olan tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum. Var oluş amacımıza uygun olarak bağları zenginleştirerek güçlendirmeye ve daima daha iyisini yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.