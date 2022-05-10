Edenred Türkiye kullanıcılarına Boyner'de indirim fırsatı

Ticket Restaurant Yemek Kartı ile öğle yemeği harcamalarında şirketlere ve çalışanlara tasarruf sağlayan Edenred Türkiye, kullanıcı memnuniyetini odağına alarak geliştirdiği sadakat programı Red Club kapsamında seçkin markalarla iş birlikleri yaparak kart kullanıcılarına cazip indirim fırsatları sunmaya devam ediyor.

Edenred'den yapılan açıklamaya göre, şirketin son olarak önde gelen perakende mağaza zinciri Boyner ile başlattığı kampanya ile Ticket Restaurant Edenredliler, bahar alışverişlerini indirimli olarak yapma şansı yakalıyor.

Kampanya kapsamında, 1-31 Mayıs 2022'de Boyner ve YKM mağazalarından elektrikli ev aletleri hariç 1.000 TL ve üzeri alışveriş yapan kullanıcılar, 200 TL indirim fırsatı yakalayacak.

Kampanyaya katılmak isteyen kullanıcıların kampanya kodlarını kampanya bitimine kadar MyEdenred uygulamasının Red Club bölümünden almaları ve ödeme esnasında kasadaki görevliye söylemeleri yeterli olacak.