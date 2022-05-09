Edenred Türkiye, hibrit çalışmayı kalıcı hale getirdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 yıldır çalışanlarına uzaktan çalışma özgürlüğü sunan Ticket Restaurant Edenred, faaliyetlerine hibrit çalışma sistemi ile devam etme kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2 yıldır devam eden salgın sürecinde kazandıkları yepyeni iş alışkanlıkları ile pek çok şirket evden çalışma düzenine geçerek yeni normale adapte olmaya çalıştı.

Bugün artık çoğu firma, uzaktan çalışmaya devam ediyor ya da çalışanlarına haftanın belirli günleri ofisten, belirli günleri uzaktan çalışmayı kapsayan hibrit seçenekler sunuyor.

2020 yılının mart ayında Türkiye'deki ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle birlikte çalışanlarının sağlığını gözeterek evden çalışma sistemine geçen ilk şirketlerden biri olan Ticket Restaurant Edenred, aldığı kararla hibrit çalışma sistemine kalıcı olarak geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ticket Restaurant Edenred İnsan Kaynakları Direktörü Canan Soybakış, "Ticket Restaurant Edenred olarak insanı en değerli kaynağımız olarak gördüğümüzden çalışanlarımızın sağlığını, mutluluğunu ve beklentilerini ilk sırada tutuyor, insan kaynakları politikalarımızı 'İş dünyasını herkes için daha iyi bir yer haline getirmek' üzerine kuruyoruz. Çalışanlarımızdan aldığımız geri bildirimler doğrultusunda şimdi de hibrit çalışma sistemini kalıcı hale getirdik. Çalışanlarımız artık diledikleri 2 gün uzaktan, 3 gün ise ofisten çalışma fırsatına sahip olacaklar. Hatta dileyen herkes 5 gün de ofise gelebilecek." ifadelerini kullandı.

Soybakış, pandeminin hemen başlangıcında evden çalışma düzenine geçişle birlikte kesintisiz hizmet vermeye ve müşteri memnuniyetini artırmaya devam ettiklerini aktardı.

"Esnekliğimizi daha da artırıyoruz"

Geçen süre zarfında bu düzene iyice alıştıklarını bildiren Soybakış, şu değerlendirmelere bulundu:

"Ve aslında bizlere esneklik kazandırdığını, hayatlarımıza pratiklik kattığını ve zamandan tasarruf etmemizi sağladığını deneyimledik. Ancak ofiste olmanın, takım arkadaşlarımızla bir arada bulunmanın, paylaşmanın, birlik ve dayanışma içinde, eşitlik ve çeşitliliğin bulunduğu çok sesli bir ortamda çalışmanın verdiği huzuru da özlediğimizi fark ettik. Bu sebeple hibrit sisteme geçmek bizim için en uygun çözüm oldu. Pandemi döneminde ofis yatırımı da yaptık. Artı olarak daha büyük, daha geniş, daha modern, yepyeni bir ofise taşındık. Ticket Restaurant Edenred olarak aldığımız bu hibrit çalışma kararının tasarruftan ziyade ekip arkadaşlarımıza çağdaş bir çalışma ortamı sağlamak üzere alındığının altını çizmek istiyorum.

Ofis tasarım sürecinde çalışanlarımızın mevcut ofise dair eleştirilerini ve yeni ofisten beklentilerini öğrendik ve keyifle işe gelmek isteyecekleri, kurum kültürümüzü yansıtan renkli bir ofis hayata geçirdik. Ofis içerisindeki kahve-çay makinelerinden toplantı odası isimlerine ve hatta detoks içeceklerine kadar en küçük detaylarda bile çalışanlarımızın tercihlerini dikkate aldık. Değişen, dijitalleşen bu yeni dünya düzenine uyum sağlayarak teknolojik uzmanlığımız ve çevik organizasyon yapımızla esnekliğimizi daha da artırıyoruz."

Soybakış, ekiplerinde yer alan çalışma arkadaşları için en konforlu çalışma alanlarını yaratarak onlara her anlamda destek olmaya devam edeceklerini aktardı.