EDAŞ ve AYEDAŞ, Yüksek Sıcaklıklara Rağmen Elektrik Şebekesini Koruyor

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ve AYEDAŞ, Adana ve İstanbul Anadolu Yakasında yürüttükleri bakım ve onarım faaliyetlerinin yanı sıra hayata geçirdiği yatırımlarıyla mevsim ortalamasının üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının olumsuz etkisinden elektrik şebekesini korumayı başardı.

Şirketlerden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin enerji dönüşümüne öncülük eden Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden Toroslar EDAŞ ve AYEDAŞ, yükselen sıcaklıklar nedeniyle artan enerji tüketimini karşılamak için çalışmalarına hız verdi.

Şirketler, tüm dünyada yakın tarihin en sıcak günü olarak kayıtlara geçen 21 Temmuz da dahil olmak üzere, son günlerde artan sıcaklıklar ve klima kullanımı ile yükselen ve il bazındaki rekor tüketimleri geride bırakan elektrik talebini karşılamak için 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Haziran 2024'te bir önceki yılın aynı dönemine göre Adana'da abone sayısında yüzde 2'lik artış yaşanırken, dağıtım şebekesinde artan tüketim nedeniyle enerji talebi yüzde 63 artış gösterdi. Enerji talebindeki artış miktarı, yaklaşık 541 bin abonenin anlık enerji tüketimine veya 24 bin nüfuslu Karataş ilçesinin anlık enerji tüketiminin 21 katı büyüklüğüne denk gelen 468 megavat olarak gerçekleşti.

Faaliyet gösterdiği Adana, Osmaniye, Gaziantep, Hatay, Kilis ve Mersin'de 2013'ten bu yana yatırımlarına devam eden ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre 2016-2020 yıllarında Türkiye'nin elektrik altyapısına en fazla yatırımı yapan Toroslar EDAŞ, 2021-2023 yıllarında da yatırımlarını hayata geçirmeye devam etti. Kesintisiz enerji mücadelesini var gücüyle sürdüren Toroslar EDAŞ, 5 bin 29 adedi kurum, 8 bin 75 adedi özel olmak üzere toplam 13 bin 104 trafo merkezinin bulunduğu Adana'da rekor sıcaklıklarda çalışmalarına devam ediyor.

Hayata geçirdiği yatırımlarla artan elektrik talebini karşılamayı başaran AYEDAŞ da, 8 bin 300 trafo ve 34 bin 417 kilometre hat uzunluğu ile daha her koşulda daha aydınlık İstanbul için çalışmalarını büyük bir özveri ile sürdürüyor.

İklim değişikliği kaynaklı mevsim ortalamalarının üzerindeki hava sıcaklıklarında, şebekede elektrik yükünün yüzde 33 artmasına rağmen müşterilerine sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sunmaya devam eden AYEDAŞ, arızaların gerçekleşmeden önlenmesi ve tüketicilerin rahat bir yaz geçirmesi için yılın ilk 6 ayında da bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Özelleştirme sürecinin tamamlandığı günden beri sürdürdüğü yatırımlarına bu yıl da devam eden AYEDAŞ, ilk 6 ayda 312 kilometrelik yeni kablo, 201 elektrik panosu ile 33 trafo merkezi montajını tamamladı. Şirket, yüksek sıcaklıklarla mücadele eden çalışanlarının yoğun emeği ve yüksek ürün tedarik gücü ile yükselen elektrik tüketimini karşılamak için yoğun çaba sarf etti.

Çalışmalar aşırı sıcaklara rağmen devam ediyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, hissedilen sıcaklıkların olağanüstü artışı sonrasında trafolarda aşırı yüklenme gözlemlediklerini belirterek, "Mevsim normallerinin üzerinde seyreden yüksek sıcaklıklar nedeniyle ev ve iş yerlerinde artan elektrikli alet kullanımı, enerji tüketimini en üst noktaya taşıyor. Bu dönemde yaşanan aksaklıklar ise büyük bir kısmı kaçak elektrik kullanımının da olduğu ilçelerde gerçekleşti. Toroslar EDAŞ olarak, müşteri memnuniyetini birinci öncelik olarak belirledik ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AYEDAŞ'ın tüm ekiplerinin aşırı sıcaklara rağmen sahada teyakkuz halinde olduğunu ve şirketin hizmet verdiği bölgelerde olağanüstü afetlere işaret eden meteoroloji tahminlerinin oluşması durumunda, hizmet verdiği diğer illerden destek ekiplerini teyakkuza geçirebildiğini aktaran Özsürekci, "Nüfus yoğunluğu olarak 131 ülkeden daha fazla kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'un Anadolu Yakasında elektrik dağıtım faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. İklim değişikliği kaynaklı mevsim ortalamalarının üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, şebekede elektrik yükünün yüzde 33 artmasına sebep oldu. Yoğun sıcaklık kaynaklı yaşanan bu artışa ekiplerimizin yoğun ve özverili çalışmaları ve şirketimizin geçmişten bugüne hayata geçirdiği yatırımları sayesinde başarıyla cevap verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Özsürekci, müşterilerinin sözleşme gücünde artışa neden olacak, özellikle yüksek güce sahip elektrikli aletlerin kullanımı öncesi, görevli elektrik dağıtım şirketine yapılacak güç artırım taleplerinin, elektrik altyapısı için gerekli yatırımların zamanında yapılmasına olanak sağlayacağını aktardı.