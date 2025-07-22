Ecogreen Enerji Holding, 76,7 Milyon Avro Finansman Anlaşması İmzaladı

Ecogreen Enerji Holding, Alman Aka European Export Trade Bank ile 76,7 milyon avroluk finansman sözleşmesi imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilmesi amacıyla imzalanan anlaşma Euler Hermes destekli ve 17 yıl vadeli olarak planlandı.

Bankanın Üst Yöneticisi (CEO) Marck Wengrzik, İhracat ve Acente Finansmanı Başkanı Matthias Wietbrock ve Ecogreen Enerji Holding Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu tarafından imzalanan 76,7 milyon avroluk anlaşma ile yenilenebilir enerji projelerine doğrudan katkı sağlanacak.

Finansman kapsamında hayata geçirilecek yenilenebilir enerji yatırımları, holdingin kurulu gücünün artmasını sağlarken, teknik-operasyonel kapasitesini önemli ölçüde yükseltecek.

Söz konusu yenilenebilir enerji projeleri ile Türkiye'nin temiz enerji üretim potansiyeli güçlendirilecek, enerji arz güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine doğrudan katkı sağlanacak.

Ecogreen Enerji Holding, finansman anlaşmasıyla yenilenebilir enerji alanındaki liderliğini pekiştirirken ekonomik, çevresel ve toplumsal fayda üretme yönündeki taahhüdünü de güçlendirecek.

Önümüzdeki dönemde de enerji dönüşümüne yön veren projelere öncülük etmeye, güçlü finansal yapısıyla ülke ekonomisine ve enerji altyapısına değer katmaya devam edecek.