Ecofer Gübre, Yerli Tarım Üreticileriyle Buluştu

Türkiye'nin biyogaza dayalı en büyük entegre gübre üretim tesisine sahip olan Ecofer Gübre, yerli tarım üreticisi çiftçiler ve bayilerle bir araya geldi.

Üretimini tam kapasite gerçekleştirmeye başlayan ve organomineral ve organik gübreleriyle tarım sektörünü buluşturan Ecofer Gübre, tesislerinde çitçileri ve bayileri misafir etti. Biyogaza dayalı enerji üretimi ile tarımsal ve hayvansal atıklarla temiz enerji ve kaliteli gübre üretimi süreçlerini yerli üreticiye gösteren Ecofer Gübre, bu amaçla organik ve organomineral gübrelerle ilgili merak edilenleri yanıtlamış oldu.

Turgutlu'daki yatırımlarıyla Manisa'nın ülke ekonomisine sunduğu katkıyı büyüten Ecofer Gübre, Antalya bölge bayisi Agromile Tarım ve Kumluca bayisi Gemici Tarım temsilcileri ve bölgenin önder üreticilerini ağırladı. Organik ve organomineral gübrelerin toprak için faydaları ve ürün verimini nasıl artırdığı hakkında örnekler sunuldu.

Ecofer Gübre, tüketiciye kaliteli organik gübre tedarik etmekle kalmayıp, Türkiye'nin en donanımlı laboratuvarlarından birini de fabrikasında çiftçilerin kullanımına sunuyor. Fabrika gezisinde Ecofer Gübre'nin laboratuvarını da inceleme fırsatı yakalayan çiftçiler ve bayiler, Ecofer Gübre ürünlerinin kullanımı ve toprak analizlerine dair de detaylı bilgi aldı.

Gübre sektöründeki kurumsal şirket sorununa ve uygulamadan ürün toplama sürecine kadar sorunlar karşısındaki yalnızlığa dikkat çeken çiftçiler ve bayi temsilcileri, Ecofer Gübre'nin üreticiye ve bayilere karşı yaklaşımı konusunda mutluluk duyduklarını ifade etti.

Sahte gübre kullanımı ve tarım arazilerinin korunması konusunda çiftçiyle iş birliğinin önemini vurgulayan Ecofer Gübre, şeffaflığın ve kurumsallaşmanın bilinciyle hareket ediyor. - DENİZLİ