ECMA kongresi 16 yıl sonra yeniden Türkiye'de gerçekleştirilecek

Karton Ambalaj Sanayicileri iDerneğ (KASAD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Avrupa Karton Ambalaj Üreticileri Birliği (ECMA) Başkan Yardımcısı Alican Duran, bu yılki kongrenin İstanbul'a getirilmesi için çaba gösterdiklerini belirterek, "Bu kongre sektördeki sürdürelebilirlikle büyüme ve inovasyon potansiyelini vurgulayacak ve genç yeteneklerin sektöre entegrasyonu için önemli bir platform olacak." dedi.

Her yıl Avrupa'nın farklı ülkesinde düzenlenen ECMA kongresi, 16 yıl sonra yeniden Türkiye'de, 18-19 Eylül tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

ECMA'nın 65'inci yıl dönümünün de kutlanacağı kongrenin bu yılki teması "Gelecek Karton Ambalaj ile Parlak" olarak belirlendi.

Avrupa Karton Ambalaj Öngörüleri 2025 Raporu'nun açıklanacağı ve sektörün geleceğinin yol haritasının çizileceği kongrede sürdürülebilir lüks, iklim krizi, sürdürülebilir ambalaj ve ormansızlaşma gibi önemli başlıklar öne çıkacak.

İki gün boyunca sektörün önde gelen uzmanları tarafından Avrupa'da yakın zamanda uygulamaya alınacak yasal mevzuatların karton ambalaj sektörüne etkileri tartışılacak.

Açılışı ECMA Başkanı Jean-François Roche tarafından yapılacak kongrenin "İstanbul'a Hoş Geldiniz" konuşması Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm tarafından gerçekleştirecek. Prof. Dr. Emre Alkin ise ilk konuşmacı olarak "Zor Zamanlarda Fırtınayı Yönetmek" konulu sunum yapacak.

İstanbul'da düzenlenecek ECMA Kongresine Avrupa'nın önde gelen büyük şirketleri sponsor olurken, Türkiye'den KASAD üyeleri Kartonsan firması Palladium sponsor, Metpack altın sponsor, Duran Doğan Ambalaj ise birliğin 65'inci yılının kutlanacağı gala gecesi sponsoru olarak yer alıyor.

Avrupa Karton Ambalaj Mükemmellik Ödülleri, Pro Carton Genç Tasarımcılar Ödülleri ve Öğrenci Video Ödülleri'nin de sahiplerini bulacağı gala gecesi, sektörün geçmişinin yanı sıra geleceğinin de kutlanacağı önemli bir etkinlik olacak.

Kongre katılımcıların eşleri için kongre boyunca bir partner programı uygulanacak ve kongrenin ertesi günü ise tüm katılımcılar için İstanbul'un doğal ve tarihi güzelliklerini görecekleri, ilginç lezzetlerimizin tadına varacakları bir sosyal programla kongre sona erecek.

Avrupa Karton Ambalaj Üreticileri Birliği kongresi öncesi bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda ECMA Başkan Yardımcısı Alican Duran ve ECMA Genel Müdürü Mike Turner ve gerçekleştirilecek kongre hakkında önemli bilgiler verdi.

"Türkiye karton ambalaj konusunda çok ciddi büyüyen ülke"

Alican Duran, ECMA kongresine Avrupa Karton Ambalaj Üreticileri Birliği'nin 65'inci yılını kutladığı bir zamanda ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Duran, bu yılki kongrenin İstanbul'a getirilmesi için gösterdiği çabaları dile getirerek, bu kongrenin sektördeki sürdürebilirlikle büyüme ve inovasyon potansiyelini vurgulayacağını ve genç yeteneklerin sektöre entegrasyonu için önemli bir platform olacağını aktardı.

Ambalaj sektörünün genelinde son dönemde çok ciddi gelişmelerin, değişimlerin olduğunu ifade eden Duran, "Biz de dernekler olarak biraz bunları anlayıp bu gelen yeni regülasyonlara iyi uyum sağlayarak kendi üyelerimizi buna daha iyi hazırlamaya çalışıyoruz. Çünkü ambalaj gerçekten derya, şehir hayatı geliştikçe daha da fazla tüketimi olan ve geri dönüşümün şu anda son derece önemli olduğu bir dünyada derneklerin ve STK'lerin çok ciddi bir görevi var." diye konuştu.

Duran, Avrupa karton ambalaj sektörünü Türkiye'de ağırlamanın kendileri için bir prestij olduğuna işaret ederek, "Kongrede rekor katılım var. Şu ana kadar yapılan ECMA kongreleri içindeki en büyük katılım burada şu anda. Bu da aslında İstanbul'a ve Türkiye'ye olan teveccühü de gösteriyor. Türkiye çok ciddi büyüyen ülke karton ambalaj konusunda. Şartlar biraz daha iyi olsaydı daha iyi yerde olabilirdik. Özel sektörümüz çok dinamik." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, çok hızla büyüyen bir pazar"

ECMA Genel Müdürü Mike Turner da 16 yıl aradan sonra ECMA Kongresi'nin İstanbul'da yapılıyor olmasının önemine vurgu yaparak, sektörün geleceğinin belirlenmesi açısından bu kongrenin büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

Turner, kongrede sürdürülebilirlik, iklim krizi, sürdürülebilir ambalaj ve ormansızlaşma gibi önemli konuların ele alınacağını ifade ederek, "İstanbul'a geri dönmek için çok heyecanlıyız. Karton ve karton ambalajı Türkiye'de çok gelişiyor. Türkiye pazarı yapılan araştırmalarda hep yukarıya doğru gidiyor ve çok belirgin bir şekilde büyüyor. Burada olmak için çok mutluyuz. Karton ambalaj sektörünü temsil ediyoruz. 16 milyar avroluk pazardan bahsediyoruz. Avrupa'da şu anda hukuki olarak yapılan bütün değişimler ambalaj sektörünün etkilendiği değişimler oluyor. Kanun yapıcılar kanunları yaparken karton ambalajın avantajını görsünler diye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin çok hızla büyüyen bir pazar olduğuna dikkati çeken Turner, "Türkiye, Avrupa'da neredeyse birinci veya ikinci büyüme oranına sahip ve çok başarılılar. Türkiye'deki karton ambalaj üreticilerinin yeni geliştirmelerini, inovasyonlarını da fark ediyor ve çok takdir ediyoruz." dedi.