EchoStar, SpaceX'e 17 Milyar Dolar Değerinde Spektrum Lisansı Satıyor

ABD merkezli telekomünikasyon şirketi EchoStar, SpaceX'e yaklaşık 17 milyar dolar değerinde spektrum lisansı satmak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

EchoStar'dan yapılan açıklamada, şirketin AWS-4 ve H-blok spektrum lisanslarının tamamını SpaceX'e satacağı bildirildi.

Açıklamada, EchoStar'ın bu spektrum lisanslarını yaklaşık 17 milyar dolar karşılığında SpaceX'e satmak üzere anlaşma sağladığı aktarıldı.

Satış bedelinin 8,5 milyar dolarlık nakit ve 8,5 milyar dolara kadar SpaceX hisselerinden oluşacağı belirtilen açıklamada, spektrum lisanslarıyla SpaceX'in bir sonraki nesil Starlink Direct-To-Cell (Doğrudan Hücreye) uydu konstelasyonunu geliştireceği ve kullanıma sunacağı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, SpaceX ve EchoStar'ın uzun vadeli bir ticari anlaşma yapacağı belirtilerek, bu anlaşmayla EchoStar'ın Boost Mobile abonelerinin bulut tabanlı 5G çekirdek altyapısı üzerinden SpaceX'in Starlink Direct-to-Cell hizmetine erişebileceği kaydedildi.

Kablosuz iletişimde radyo dalgalarının farklı frekans aralıklarını ifade eden spektrum telefon, internet ve uydu hizmetlerinin çalışmasını sağlıyor.