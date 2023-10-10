ECB: Yaz aylarındaki yüksek sıcaklıklar enflasyonda baskılara yol açabilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yaz aylarındaki yüksek sıcaklıkların enflasyonda daha sık ve yukarı yönlü baskılara yol açabileceğini belirtti. ECB ekonomistleri, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'daki gelişmeleri baz alarak sıcak hava ile enflasyon arasındaki ilişkiyi inceledi. Aşırı sıcaklıklara bağlı olarak tarımsal üretim, iş gücü verimliliği ve taze gıda tedarikinde meydana gelen düşüşler, tüketici fiyatlarındaki artışı etkileyen faktörler olarak öne çıktı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yaz aylarındaki yüksek sıcaklıkların enflasyonda daha sık ve yukarı yönlü baskılara yol açabileceğini belirtti.

ECB ekonomistleri Matteo Ciccarelli, Frederike Kuik ve Catalina Martinez Hernandez, Avro Bölgesi'nin en büyük 4 ekonomisi olan Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'daki gelişmeleri baz alarak sıcak hava ile enflasyon arasındaki ilişkiyi inceledi.

Ekonomistler, yaz dönemindeki yüksek sıcaklığın söz konusu büyük ekonomilerde, özellikle gıda enflasyonunu artırıcı etki yaptığını belirledi.

Aylık ortalama sıcaklığın 1 derece artması, takip eden bir yıl içinde gıda enflasyonunda yaklaşık 0,1-0,2 puan yükselişe yol açtı. Sıcaklığın etkilerinin Fransa, İtalya ve İspanya'da Almanya'ya göre daha fazla olduğu görüldü.

Aşırı sıcaklıklara bağlı olarak tarımsal üretim, iş gücü verimliliği ve taze gıda tedarikinde meydana gelen düşüşler, tüketici fiyatlarındaki artışı etkileyen faktörler olarak öne çıktı.

ECB'ye göre, iklim değişikliğinin etkilerinin yoğunlaşmasıyla yaz aylarında aşırı sıcak hava dalgalarının daha sık ve şiddetli yaşanması ihtimali, gelecekte daha güçlü enflasyonist baskıların görülme riskini artırıyor.