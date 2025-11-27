ECB Para Politikası Toplantısı Tutanakları Yayınlandı

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası toplantı tutanakları, Yönetim Konseyi üyelerinin faiz indirimi konusunda daha fazla bilgi beklemenin doğru olacağı değerlendirmesinde bulunduğunu gösterdi.

ECB Yönetim Konseyinin Frankfurt'ta 29-30 Ekim 2025'te yapılan para politikası toplantısının tutanakları yayımlandı.

Tutanaklar, Yönetim Konseyi üyelerinin mevcut ekonomik belirsizlikler ışığında mevcut faiz oranının korunmasının veri toplama için daha fazla zaman sağladığını değerlendirdiklerini gösterdi.

ECB'nin ekim ayı toplantısı tutanakları, bankanın "iyi konum" tutumunu yeniden teyit ederken, Yönetim Konseyi üyelerinin aşağı yönlü risklerin biraz azaldığı konusunda hemfikir olduklarını gösterdi

Enflasyon riskleri konusunda canlı bir tartışma olduğunu ve görüşlerin giderek daha fazla ayrıştığını ortaya koyan tutanaklarda, "Politika faiz oranlarının mevcut seviyelerinde tutulması, Yönetim Konseyi tarafından tartışılan risk faktörlerini değerlendirmek için daha fazla bilgiye ulaşılmasını sağlayacaktır." ifadesine yer verildi.

ECB Yönetim Kurulunun şu anda para politikası açısından iyi bir konumda olduğu savunulan tutanaklarda, bu durumun "değişmez olduğunun düşünülmemesi" gerektiği belirtildi.

Para politikası toplantısı tutanaklarında, iki yönlü enflasyon riskleri ve olası senaryoların geniş yelpazesi göz önüne alındığında, politika faiz oranlarının mevcut seviyesinin şokları yönetmek için yeterince sağlam olduğunun da savunulduğu belirtildi.

Tutanaklarda, "Öngörülemeyen riskler olmadığı sürece mevcut olumlu görünümün devam etmesi muhtemel olduğundan, faiz indirim döngüsünün sona erdiği görüşü dile getirildi." değerlendirmesine yer verildi.

Gözler ECB'nin faiz kararında

Öte yandan, ECB, Avro Bölgesi'nde mevduat faizini Haziran 2024'ten bu yana 8 kez düşürdükten sonra temmuz, eylül ve ekim aylarında indirimlere ara vermişti.

ECB'nin 18 Aralık'ta gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısı yatırımcıların odağında olacak. Bankanın bu toplantıda faizleri sabit tutması bekleniyor.

Avro Bölgesi'nde eylülde yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon ekimde 2,1'e gerilemişti. ECB, ekonominin sağlıklı işlemesi için yüzde 2'lik enflasyon hedefliyor.