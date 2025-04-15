ECB'nin Faiz İndirimi Beklentisi Artıyor

Uzmanlar, tarifelerden kaynaklı durgunluk endişeleri, Avro Bölgesinde enflasyonun düşüş eğiliminde olması ve avronun değer kazanmasından kaynaklı nedenlerle ECB'nin politika faizlerinde indirime gideceği öngörüsünde bulundu.

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede "Geçen ay ECB, faiz oranı seviyesinin daha az kısıtlayıcı olduğunu ve Avro Bölgesi büyümesinin hızlanmasının beklendiği düşünülerek faiz indirimi döngüsüne ara verebileceğini ima etmişti." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'dan bu yana durumun kökten değiştiğini belirten Houte, ABD'nin gümrük vergilerinin ECB'nin büyümesinden rahatlıkla 0,3 puan eksiltebileceğini ifade etti.

Houte, bu bağlamda Avro Bölgesi ekonomisinin ikinci ve üçüncü çeyrekte durgunluk yaşamasının muhtemel olduğunu dile getirerek, "Aynı zamanda, ticaret savaşlarının etkisiyle dünya çapında büyümenin yavaşlayacağı korkuları enerji fiyatlarını aşağı çekiyor ve bu durum Avro Bölgesi enflasyonunu da aşağı yönlü etkileyebilir. Bu nedenle ECB'nin önümüzdeki haftaki toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan daha düşürebileceğini düşünüyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Natixis Fransa, Belçika ve Avro Bölgesi Kıdemli Ekonomisti Hadrien Camatte de ECB'nin bu haftaki toplantısında 3 politika faizinde de indirime gidebileceğini aktardı.

Bankanın faiz indirim nedenlerine değinen Camatte, "Öncelikle, dezenflasyon süreci, özellikle hizmetlerdeki enflasyonda önemli bir rahatlama ile iyi bir şekilde yolunda gidiyor. Enflasyon üzerindeki etki, özellikle AB'den gelebilecek olası misilleme önlemlerine ve tedarik zinciri kesintilerine bağlı olarak çok daha belirsiz ancak orta vadeli etkiler dezenflasyonist olmaya devam ediyor. Kısa vadede petrol fiyatlarındaki düşüş ve avronun değer kazanması bir miktar manevra alanı sağlıyor. Para politikası, her ne kadar geçmişe göre 'anlamlı' ölçüde daha az olsa da kısıtlayıcı bölgede kalmaya devam ediyor." diye konuştu.

Haziranda da 25 baz puanlık faiz indirimi söz konusu olabilir

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve avronun değer kazanmasının AB'nin misilleme tarifelerinden kaynaklanan enflasyonist baskıları sınırlayabileceğini dile getiren Camatte, bu durumun ECB'ye bir kez daha faiz indirimi için yeterli alan tanıyacağını söyledi.

Camatte, bu nedenle haziranda da 25 baz puanlık bir faiz indirimi olabileceğini vurguladı.

Rabobank Kıdemli Makrostratejisti Bas Van Geffen ise Trump'ın gümrük vergisinin oluşturduğu karmaşanın ECB'nin nisan ayı toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimine neden olabileceğini söyledi.

Kısa vadeye ilişkin belirsizliklerin endişe kaynağı olduğunu belirten Geffen, mart ayından bu yana gelen verilerin ECB için sınırlı bir fayda sağlayabileceğini kaydetti.

Geffen, ECB'nin büyüme tahminini muhtemelen düşüreceğini ancak tarifelerin geri gelmesiyle enflasyonda düşüş olmayacağını dile getirerek, "Ticaret görüşmeleri başarısız olursa, ECB'nin uzun vadeli oranları hedefleyen faiz indirimleri ve gevşeme kombinasyonuna başvurduğunu görebiliriz." ifadelerini kullandı.