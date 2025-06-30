ECB'nin Düşük Faiz Oranları Kredileri Artırdı

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Avro Bölgesi'nde düşük faiz oranları, şirketlere verilen kredilerin artmasını sağladı. ECB'nin mayıs ayına ilişkin verilerine göre, finans dışı krediler yıllık bazda yüzde 2,5 büyüdü, hane halkı kredileri ise yüzde 2 artış gösterdi. Para arzındaki artışın beklentilerin altında kalması, enflasyon üzerindeki etkilerin karmaşık hale geldiğini gösteriyor.

Düşük faiz oranları, bankaların Avro Bölgesi'ndeki şirketlere verdiği kredilerin artmasını sağladı.

ECB, mayıs ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde finans dışı krediler ECB'nin faiz indirimlerine devam etmesiyle desteklendi.

Mayısta finans dışı krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 büyüdü. Söz konusu krediler nisanda yıllık bazda yüzde 2,6 artmıştı.

Hane halkına verilen krediler de 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 2 artarken, en geniş tanımlı para arzı M3 ise yüzde 3,9 büyüdü. Analistler, para arzında mayısta yüzde 4'lük bir artış bekliyordu.

M3 para arzındaki artışın beklentilerin altında gelmesi, gelecekte enflasyonun artış hızının yavaşlayabileceğinin göstergesi olarak görülüyor. Bununla birlikte para arzı ile enflasyon arasındaki ilişkinin artık çok karmaşık olduğu değerlendiriliyor.

ECB'nin faiz kararı

ECB ise 6 Haziran'da piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan indirime gitmişti.

Banka mevduat faiz oranını yüzde 2,25'ten 2'ye düşürmüştü.

ECB, üç temel politika faizi oranına 24 Temmuz'da yeniden karar verecek. Piyasalarda bankanın mevduat faiz oranını yüzde 2'de sabit bırakması bekleniyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
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