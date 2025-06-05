ECB Faizleri 25 Baz Puan Düşürdü

ECB Faizleri 25 Baz Puan Düşürdü
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Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda temel politika faizlerini 25 baz puan düşürerek mevduat faiz oranını yüzde 2'ye, refinansman faizini yüzde 2,15'e çekti. Bu indirim, Mart 2016'dan bu yana yapılan sekizinci faiz indirimi olarak kaydedildi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

ECB, yılın dördüncü yönetim kurulu toplantısında para politikası kararlarını açıkladı.

Buna göre, banka mevduat faiz oranını yüzde 2,25'ten 2'ye indirdi.

ECB, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 2,15 ve yüzde 2,40'a çekti.

Böylece, para politikasına yönelik yılın dördüncü toplantısında refinansman faizi ve marjinal fonlama faizi için Mart 2016'dan, mevduat faizi için de Eylül 2019'dan bu yana sekizinci indirim yapılmış oldu.

ECB'nin bu kararı, Avro Bölgesi genelinde ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditlerinin ekonomide belirsizlikleri artırmasından ve mayısta yüzde 1,9 ile bankanın yüzde 2'lik hedefiyle uyumlu enflasyon oranı görülmesinden sonra alındı.

Avrupa'da devam eden resesyon endişeleri ve imalat sanayisi aktivitesindeki daralma ana ekonomik gündem maddelerinden biri olmayı sürdürürken, ECB'nin şirketlerin finansmana ulaşmayı kolaylaştırmak ve maliyetlerini azaltmak için gevşemeyi sürdürmesi bekleniyordu.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
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