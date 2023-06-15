ECB, faiz oranlarını art arda sekizinci kez yükseltti

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yüksek enflasyonla mücadele kapsamında üç temel politika faizini 25 baz puan artırarak faiz oranlarını art arda sekizinci kez yükseltti. ECB'nin faiz artırım hamlesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına ara vermesinin ardından geldi. ECB, aldığı 8. faiz artırımı kararıyla Avro Bölgesi'nde geçen ay yüzde 6,1 olan enflasyonun daha da artmasına tepki verirken gelecekte daha fazla politika sıkılaştırmasının sinyalini verdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini 25 baz puan artırarak, yüksek enflasyonla mücadele de faiz oranlarını art arda sekizinci kez yükseltti.

ECB'den yapılan açıklamada, bankanın, üç temel politika faizini 25 baz puan artırdığı belirtildi.

Açıklamada, refinansman faizinin yüzde 4'e, mevduat faizinin yüzde 3,50'ye ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4,2'5e yükseltildiği kaydedildi.

ECB'nin ekonomide resesyon beklentisine karşın Temmuz 2022'den beri faiz oranlarını toplam 400 baz puan artırarak en hızlı sıkılaştırma adımını atmış olması dikkati çekti.

Bankanın mevduat faizini 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,5'e çıkarması da dikkati çekti.

Faiz artırımı bekleniyordu

Para piyasaları, çoğunlukla 25 baz puanlık faiz artırımını fiyatlarken, önceki faiz artışlarının Avro Bölgesi ekonomisinde 'teknik resesyon" ile etkisini göstermeye başlamasına karşın ECB'nin faiz oranlarını artırmaya devam etmesi dikkati çekti.

ECB'nin faiz artırım hamlesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) art arda 10 kez faiz artırdıktan sonra dün politika faizini 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığında sabit tutarak faiz artırımlarına ara vermesinin ardından geldi.

ECB, aldığı 8. faiz artırımı kararıyla Avro Bölgesi'nde geçen ay yüzde 6,1 olan enflasyonun daha da artmasına tepki verirken gelecekte daha fazla politika sıkılaştırmasının sinyalini verdi.

ECB karar metninde, "Faiz kararları, gelen ekonomik ve finansal veriler, enflasyonun ana dinamikleri ve para politikası aktarımının gücü ışığında enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmesine dayalı olmaya devam edecek" denildi.

Enflasyonun yüzde 2 olan orta vadeli hedefe dönmesini sağlamak için banka yönetim kurulunun yetkisi dahilindeki tüm enstrümanları ayarlamaya hazır olduğunun aktarıldığı karar metninde, Varlık Satın Alma Programı (APP) kapsamındaki (APP) alınmış varlıkların anaparalarının Temmuz 2023'ten sonra yeniden yatırıma yönlendirilmeyeceği teyit edildi.

Çekirdek enflasyon

ECB, faiz kararıyla birlikte Avro Bölgesi enflasyon ve büyüme tahminini de yayınladı.

Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 5,3'ten yüzde 5,4'e ve 2024 için yüzde 2,9'dan yüzde 3'e yükseltildi. 2025 yılı için ise yüzde 2,2 olarak açıklandı.

Bankanın, özellikle değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon tahmininin önceki tahminlerin üzerinde olması dikkati çekti.

Çekirdek enflasyona ilişkin tahminler bu yıl için yüzde 4,6'dan yüzde 5,1'e yükseltildi. Gelecek yıl için de yüzde 2,5'den yüzde 3'e ve 2025 için de yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e revize edildi.

Ayrıca ECB, bu yıl ve gelecek yıl için Avro Bölgesi büyüme tahminlerini de aşağı yönlü revize etti.

Avro Bölgesi ekonomisinin 2023 büyüme tahmini yüzde 1'den 0,9'a ve 2024 için yüzde 1,6'dan 1,5'e çekildi.

Bu arada, Avro Bölgesi'nde nisanda yüzde 7 olan yıllık enflasyon, mayısta da yüzde 6,1 seviyesinde belirlenmişti.