Haberler

ECB'den Avro Bölgesi Bankalarına Dolar Kıtlığı İçin Uyarı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Merkez Bankası, Avro Bölgesi'ndeki dolar cinsinden önemli iş hacmine sahip bankalara, olası dolar kıtlığına karşı daha büyük likidite ve sermaye tamponları oluşturmaları konusunda çağrıda bulundu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avro Bölgesi'nde dolar cinsinden önemli iş hacmi olan bankalara, dolar kıtlığına hazırlık için daha büyük likidite ve sermaye tamponları oluşturma çağrısı yaptı.

ECB'nin 6 aylık finansal istikrar raporunda, Avro Bölgesi bankalarının sermaye piyasalarında dolarla gerçekleştirdikleri faaliyetlerin ekonomiye yönelik çok çeşitli finansal hizmetleri temsil ettiği belirtildi.

Raporda, Avro Bölgesi'nde dolar cinsinden önemli iş hacmi olan bankalara daha büyük likidite ve sermaye tamponları oluşturma çağrısı yapılırken, bunun amacının bankaları olası dolar kıtlığına hazırlamak olduğu bildirildi.

Bankaların, şoklara karşı bilanço kapasitesinin korunmasının önemine işaret edilen raporda, "Daha yüksek kur dalgalanmalarını ve karşı taraf kredi risklerini hafifletmek için sermaye tamponları gerekebilir." ifadesi kullanıldı.

Raporda, bankaların çıkışları dengelemek ve istikrar sağlayıcı bir aracı olarak hareket etmek için likit dolar varlıkları tutması gerektiği vurgulandı.

Döviz piyasalarında stresli dönemlerde bankaların döviz swaplarının uzatılmasının zorlaşabileceği uyarısında bulunulan raporda, bazı bankaların finansal stres dönemlerinde likiditeyi korumak için ek dolar fonuna ihtiyaç duyabileceği belirtildi.

ECB verilerine göre, Avro Bölgesi bankaları geçen yılın sonu itibarıyla 681 milyar avro değerinde dolar cinsinden menkul kıymetlere sahip ve bankalar dolar cinsinden toplam 712 milyar avro tutarında kredi verdi.

ECB, ABD Başkanı Donald Trump'ın nisan ayında uygulamaya başladığı gümrük vergileri ve ABD Merkez Bankasına yönelik baskının ardından dolara güvenin sarsılmasıyla bankaları dolar pozisyonları konusunda uyarmaya başlamıştı. Bankanın son haftalarda bu uyarıları yoğunlaştırması dikkati çekti.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi mağlubiyeti sonrası viral olan video

Maçtan sonra ortaya çıktı! Binlerce kez paylaşılan video
''Antrenmanlara çıkacağım'' diyen Rafa Silva'dan yönetimi şaşırtan hareket

''Antrenmanlara çıkacağım'' demişti! Yaptığına kimse anlam veremedi
Ailesiyle birlikte ölü bulunan adamın alışveriş yaptığı anlar kamerada

İşte ailesiyle birlikte ölen adamın son görüntüleri
Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir

Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi mağlubiyeti sonrası viral olan video

Maçtan sonra ortaya çıktı! Binlerce kez paylaşılan video
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Türkiye'den tarihi hamle! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
'Delirmek üzereyim' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu

"Delireceğim" deyip derdini anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
Geçen yılki asgari ücret zammını doğru bilen dev bankadan 2026 tahmini geldi

Geçen yıl doğru bilmişti! Dev banka asgari ücret tahminini açıkladı
2025'in son MGK'sı başladı

2025'in son toplantısı! Bir numaralı gündem maddesi çok kritik
ABD'de tutuklu Türk akademisyen Furkan Dölek özgürlüğüne kavuştu

ABD'de aylardır tutukluydu! Türk akademisyenle ilgili yeni karar
Bebeğini önce bıçakladı, sonra yakarak öldürdü! İşte cani anne için istenen ceza

Bebeğini vahşice katletti! İşte cani anne için istenen ceza
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Polis memuru kayınvalidesini bağ evinde öldürüp intihara kalkıştı

Polis memuru para için kayınvalidesini bağ evinde öldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.