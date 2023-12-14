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ECB Başkanı Lagarde: Faiz indirimleri için zamana değil verilere bağlıyız

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, faiz indirimleri için zamana değil verilere bağlı kalacaklarını söyledi. Lagarde, ECB Yönetim Konseyi Toplantısı'nın 3 temel politika faizini sabit tutmasının ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, faiz indirimleri için zamana değil verilere bağlı kalacaklarını söyledi.

Lagarde, ECB Yönetim Konseyi Toplantısı'nın 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tutmasının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına, her zamanki gibi önce para politikası kararlarını okuyarak başlayan Lagarde, ECB Yönetim Konseyi'nin bugün 3 temel politika faizini sabit tuttuğunu ve bunun enflasyonu orta vadeli hedef olan yüzde 2'ye indirmeyi hedeflediğini söyledi.

Enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin jeopolitik gerilimleri de içerdiğini ifade eden Lagarde, hava olaylarının gıda fiyatlarını artırabileceğini vurguladı.

Lagarde, ekim ayının sonundaki son toplantıdan bu yana piyasa faiz oranlarının keskin bir şekilde düştüğünü dile getirerek, kısıtlayıcı para politikasının reel ekonomi üzerinde kapsamlı bir etki oluşturmaya devam ettiğini anlattı.

Piyasalarda fiyatlanan faiz indirimleriyle ilgili olarak, Lagarde, ECB'nin verilere bağlı olarak hareket ettiğini yineleyerek, faiz indirimlerin yapılıp yapılmayacağı ve ne zaman yapılacağının, altta yatan fiyat baskısına, enflasyon görünümüne ve kısıtlayıcı para politikasının ekonomi üzerindeki etkisine dayanacağını vurguladı.

ECB Başkanı Lagarde, "Faiz indirimleri için zamana değil verilere bağlıyız." dedi.

Lagarde, çalışanların ücret artışının yüksek kalmaya devam ettiğini vurgulayarak, ECB'nin bu gelişmeyi sınıflandırabilmesi için daha fazla veriye ihtiyacı olduğunu aktardı.

Bir gazetecinin ECB'nin bilançosunu daha hızlı küçültmesine yönelik sorusu üzerine Lagarde, bu adım için "iyi bir zaman" olduğunu, Acil Varlık Alım Programı (PEPP) kararının 2024 yılı için öngörülen faiz oranı patikasından tamamen bağımsız olduğunu ve faiz oranı politikasının belirleyici araç olmaya devam edeceğini kaydetti.

PEPP programının finansman koşullarını elverişli tutarak amacına hizmet ettiğini anlatan Lagarde, bu programın yanı sıra, ECB'nin görevini yerine getirmek için başka araçları olduğunu vurguladı.

Christine Lagarde, yönetim konseyi toplantısında olası faiz indirimini konusunda herhangi bir tartışma yaşanmadığını aktararak, faiz artışları ile faiz indirimleri arasında bir "bekleme platosu" olduğunu söyledi.

Yeni yılın ilk yarısında, ücret artışı ve şirket karları gibi çok sayıda verinin yayınlanacağına işaret eden Lagarde, buna dayanarak daha fazla önlem alınacağını dile getirdi.

Lagarde, enflasyon ve ekonomik büyüme konusunda hala yapılacak işleri olduğunu vurgulayarak "2024'ün ilk yarısından sonra da verilere dikkat etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ECB Başkanı Lagarde, Almanya'nın karbon vergisini artırmasının enflasyon üzerindeki etkisine ilişkin bir soruya yanıt olarak, Almanya'nın Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olduğunu hatırlatarak, bu konuda bir çalışma yapmadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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