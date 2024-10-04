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Ebru Timur, Yılın Lideri Ödülünü Kazandı

Ebru Timur, Yılın Lideri Ödülünü Kazandı
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KidZania İstanbul'un CEO'su Ebru Timur, 4. Leadership in Sales Awards'ta Yılın Lideri seçildi. Ödül, KidZania'nın çocuklar için sunduğu benzersiz deneyimlerin ve sürdürülebilir bir gelecek için atılan adımların bir sembolü olarak değerlendirildi.

KidZania İstanbul'un CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Timur, Sales Network tarafından 4'üncüsü gerçekleştirilen Leadership in Sales Awards'ta (LiSA) önce halk oylaması ve ardından jüri değerlendirmesiyle 'yılın lideri' seçildi. Timur, KidZania İstanbul'da daha iyi bir dünya hayalini kuran çocuklara sunulan benzersiz deneyimin ve bu yolda paydaşlarıyla hayata geçirdikleri yeniliklerin LiSA ödülü ile taçlandığını ifade etti.

Satış fonksiyonunun 21'inci yüzyılın değişen ihtiyaçlarına göre gelişmesini amaçlayan ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma İlkeleri çerçevesinde daha iyi bir dünya ideali için çalışmalarını sürdüren Sales Network Topluluğu'nun bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen LiSA 2024 Ödülleri (Leadership in Sales Awards), 3 Ekim'de sahiplerini buldu. Sales Network Summit etkinliği çerçevesinde düzenlenen törende, satış ekosisteminin gelişimine katkı sağlayan, alanında başarılı 10 isim ödüle layık görüldü. LiSA 2024 ödülleri için önce halk oylaması ile kısa liste oluşturuldu. Kazananlar, kısa liste içinden jürinin değerlendirmesiyle belirlendi.

'GELECEĞE YATIRIM YAPMAK İSTEYEN MARKALARA KILAVUZ OLUYORUZ'

Ebru Timur, KidZania İstanbul'un 10'uncu yılında LiSA ödülü almaktan duyduğu mutluluğun altını çizdi ve şöyle konuştu:

"Bu değerli ödül, paydaşlarımıza benzersiz bir deneyim yaşatmak için tutkuyla çalışan KidZania İstanbul ekibinin ve tüm paydaşlarımızın ortak başarısının bir sembolü, sürdürülebilir bir geleceği inşa etme yolunda attığımız adımların bir yansımasıdır. Bizler, genç nesillerin eğitimine ve gelişimine katkıda bulunmaya, daha iyi bir dünya ideali için azimle çalışmaya devam ediyoruz. Daha iyi bir dünya' ideali için çocukların hayallerini ve deneyimlerini zenginleştirmenin kolektif bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Bu konuda hepimize düşen görevler var. Çocuklarla yönettiğimiz şehrimizde yeni deneyim alanları oluştururken, çocukların dünyasına dair derinlemesine analizlerle geleceğe yatırım yapmak isteyen markalara kılavuz oluyoruz. Alfa kuşağına dair öngörüler edinmek, Kids Marketing ve deneyimsel pazarlamaya dair yol haritası oluşturmak isteyen markalar için ufuk acıcı çözümlerimizle yolumuza devam ediyoruz ve biliyoruz ki daha iyi bir dünya mümkün."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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