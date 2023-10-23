EBRD, Ukrayna'ya 3 Milyar Avroluk Finansman Sağladı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Ukrayna'da savaştan etkilenen reel ekonominin desteklenmesi için 2022-2023 döneminde toplam 3 milyar avroluk finansman sağlandığını bildirdi. Banka, yatırımlarını enerji güvenliği, temel altyapı, gıda güvenliği, ticaret ve özel sektör alanlarına odaklamıştır.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Ukrayna'da savaştan etkilenen reel ekonominin desteklenmesi için 2022-2023 döneminde toplam 3 milyar avroluk finansman sağlandığını bildirdi.

EBRD'den yapılan açıklamada, bankanın ülkede 2022-2023 döneminde 3 milyar avro hacminde finansman sağlanması konusundaki hedefine ulaştığı, yatırımların enerji güvenliği, temel altyapı, gıda güvenliği, ticaret ve özel sektör alanlarına odaklandığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso, şimdi ve gelecekte Ukrayna'yı desteklemeye devam etmeye tamamen kararlı olduklarını vurguladı.

EBRD'nin uzun vadede Ukrayna'nın ve halkının sadık bir ortağı olmaya devam edeceğini kaydeden Renaud-Basso, "Bağışçılarımızın ve hissedarlarımızın cömert desteği sayesinde reel ekonomiye verdiğimiz destek, Ukrayna'nın dirençli kalmasına yardımcı olacak ve gelecekte yeniden yapılanmasını kolaylaştıracak." değerlendirmesinde bulundu.