EBRD'den Ukrayna'ya 100 milyon avroluk ticari finansman - Haberler

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EBRD'den Ukrayna'ya 100 milyon avroluk ticari finansman

AA - Gökhan Kurtaran - Ekonomi
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EBRD'den Ukrayna'ya 100 milyon avroluk ticari finansman

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Ukrayna'ya 100 milyon avroluk ticaret finansmanı sağlanmasına karar verildiğini bildirdi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Ukrayna'ya 100 milyon avroluk ticaret finansmanı sağlanmasına karar verildiğini bildirdi.

EBRD'den yapılan açıklamada, bankanın Ukrayna'da bu yılın sonunda toplam 1 milyar avro yatırıma ulaşmasının hedeflediği kaydedilirken savaş ortamında ticaretin desteklenmesi amacıyla 100 milyon avroluk finansmanın sunulacağına vurgu yapıldı.

Açıklamada, savaşın ülkenin güney-kuzey ticaret bağlantılarını etkileyerek ticaret zincirini kesintiye uğrattığına vurgu yapıldı.

Öte yandan açıklamada, Ukrayna'da savaş ortamına rağmen ekonominin yüzde 60-70'lik kısmının işlevini sürdürdüğünün tahmin edildiği, ekonominin savaş ortamı koşullarına bile hızlıca uyum sağlayabildiği hatırlatıldı.

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi

Ukrayna, Savaş, imar, Ekonomi, Haberler

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