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EBRD, Antalya Havalimanı için 315 Milyon Avro Finansman Sağlıyor

EBRD, Antalya Havalimanı için 315 Milyon Avro Finansman Sağlıyor
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Fraport TAV Antalya Yatırım, Yapım ve İşletme AŞ'ye Antalya Havalimanı için 315 milyon avro finansman sağlayacağını duyurdu. Bu yatırım, büyük ölçekli altyapı projeleri için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Fraport TAV Antalya Yatırım, Yapım ve İşletme AŞ'ye (FTA), Antalya Havalimanı için 315 milyon avro finansman sağlayacağını duyurdu.

EBRD, Antalya Havalimanı'na refinansman desteği verileceğini açıkladı.

Açıklamada, EBRD'nin Antalya Havalimanı'nı işletmek amacıyla Türkiye'de kurulan Fraport AG ile TAV Havalimanları ortak girişimi Fraport TAV Antalya Yatırım, Yapım ve İşletme'ye 315 milyon avro tutarında kredi sağlanacağı kaydedildi.

Kredinin 2,5 milyar avroluk finansman paketinin parçası olduğu ifade edilen açıklamada, kaynağın Fraport TAV Antalya Yatırım, Yapım ve İşletme'nin ticari bankalardan ve kalkınma finans kuruluşlarından aldığı bir köprü kredisinin yeniden finanse edilmesinde ve ilgili finansman giderlerinin karşılanmasında kullanılacağı bildirildi.

Açıklamada, köprü kredisinin yeniden finanse edilmesiyle Fraport TAV Antalya Yatırım, Yapım ve İşletme'nin geçici finansmandan istikrarlı, uzun vadeli bir proje finansman kredisine geçeceğine işaret edilerek, bunun Antalya Havalimanı gibi büyük ölçekli bir altyapı projesi için önemli olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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