Eataly'nin kurucusu Oscar Farinetti, Türk gençlerine iş dünyası ve girişimcilik konusunda tavsiyeler verdi
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İtalya'nın dünyaca ünlü yiyecek içecek firması Eataly'nin kurucusu Oscar Farinetti, İstanbul'a gelerek Türk gençlerine iş dünyası ve girişimcilik konusunda tavsiyeler verdi. İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 'MeeTürkItaly' toplantılarının 4'üncüsü, İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yapıldı.
İTALYA'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 'MeeTürkItaly' toplantılarının 4'üncüsü, bugün İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yapıldı. İtalya'nın dünyaca ünlü yiyecek içecek firması Eataly'nin kurucusu Oscar Farinetti, bugün İstanbul'a gelerek Türk gençlerine iş dünyası ve girişimcilik konusunda tavsiyeler verdi.
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi öncülüğünde ve ev sahipliğinde düzenlenen her toplantıda İtalya'dan ünlü bir kişinin ağırlandığı 'MeeTürkItaly' etkinliklerinin 4'üncüsüne katılan Eataly'nin kurucusu ve CEO'su Oscar Farinetti, iş hayatına 70'li yıllarda babasının iş yerinde beyaz eşya satarak başladığını belirtti. Farinetti, her dönemin kendisine göre zorlukları ve kriz anları olduğunun altını çizerek gençlere, zaman içinde beyaz eşyadan İtalya'ya özgü gıdanın satışına nasıl yöneldiğini anlattı.İtalya mutfağını yansıtan gıda işini zaman içinde büyüten Farinetti, şirketini hali hazırda milyonlarca Euro'luk ihracat yapan bir dünya devi haline getirdi. Farinetti, iş dünyasındaki başarısını babasının kendisine verdiği bir tavsiyeye borçlu olduğunu belirterek "Başarılı oldukça firmalarımızı sattık, giderek büyüdük. Babam şirketlere veya ürünlere değil birlikte çalıştığın insanlara bağlan. Mal dediğin satılır, mallara bağlanmaö ifadelerini kullandı.
BİR İŞ FİKRİNİN İKİ KISMI VAR: ANALİZ VE HAYATA GEÇİRME
2000'li yıllara gelindiğinde cihazların giderek küçüldüğünü ve kompakt haline geldiğini belirten Eataly'nin kurucusu Oscar Farinetti, bu dönemde şirketini satma kararı aldığını ve yeni projelerini hayata geçirmeye başladığını ifade etti. Girişimcilikte iki önemli noktaya değinen Farinetti, bir iş fikrinin önce analiz kısmı ve daha sonra 'hayata geçirme' kısmı olduğunu vurgulayarak analiz kısmının çok iyi yapılması gerektiğini belirtti. 2007 yılında Eataly'i kurduğunu, dünya çapında İtalyan gıdasına olan ilgiyi ve pazarı iyi analiz ettiğini belirterek şirketin bugünlere bu sayede geldiğini kaydetti.