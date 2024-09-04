Üye Girişi
Haberler

EasyCep Üst Yönetimine Yeni Atamalar

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EasyCep'in üst yönetimi Esin Akpınar ve Pelin Ayan'ın katılımıyla güçlendirildi. Akpınar Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Ayan ise Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

EasyCep'in üst yönetimi iki yeni stratejik atama ile güçlendirildi. Esin Akpınar Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Pelin Ayan ise Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak şirketin üst yönetim ekibine katıldı.

Yenilenmiş elektronik ürün marketi EasyCep'in üst yönetiminde iki önemli atama yapıldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Esin Akpınar Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Chief Growth Officer), Pelin Ayan ise Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Chief Transformation Officer) olarak üst yönetim ekibinde göreve başladı.

Yapılan açıklamaya göre, başta akıllı telefonlar olmak üzere, tabletten akıllı saate ve bilgisayara uzanan geniş yelpazedeki ürünleri yenileyerek ekonomiye kazandıran, elektronik ürün pazarında döngüsel ekonomi yaklaşımını güçlendirmek için çalışan EasyCep müşteri ekseninde hızlı bir büyüme sergiliyor. Yapılan atamalar bu süreçte şirketin kurumsallaşmasını güçlendirmeyi ve büyümeyi sürdürülebilir bir zemin üzerinde gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Esin Akpınar büyüme stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasından sorumlu olacak. Birleşme ve satın alma dahil olmak üzere yeni iş fırsatlarının değerlendirilmesine, etkin fiyatlandırma ve satın alma stratejileri geliştirilmesine ve uygulanmasına, pazardaki eğilim ve rakiplerin stratejilerinin değerlendirilmesine, büyümeyi destekleyecek bütçenin ve finansmanın geliştirilmesine ve büyüme için gerekli teknoloji ve diğer araçların tespit edilmesine liderlik edecek.

Strateji ve dönüşüm lideri olarak 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Pelin Ayan ise şirketin stratejik dönüşüm süreçlerini yöneterek değişim stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına liderlik edecek. Böylece şirketin toplam performansının ve rekabet gücünün artmasına katkıda bulunacak. Ayrıca, dijitalleşme ve süreç iyileştirme konularında liderlik yapacak, müşteri deneyimini geliştirecek ve değişim sürecinde tüm paydaşlarla etkili iletişim kanalları oluşturacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Teknoloji istanbul Ekonomi Güncel

Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

 MEB'den yeni düzenleme! Aradığınız öğrenciye artık ulaşılamayacak

MEB'den yeni düzenleme! Aradığınız öğrenciye artık ulaşılamayacak

 Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı
Servis fiyatlarından yaka silken aileler, 'paylaşımlı taşıma' sistemini hayata geçirdi

Servis fiyatlarından yaka silken aileler, 'paylaşımlı taşıma' sistemini hayata geçirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Brawl Stars ne zaman açılacak? Brawl Stars kapanacak mı, erişim engeli gelecek mi? 4 Eylül 2024 son dakika gelişmesi... NFT ÇÖKTÜ MÜ? NFT neden düşüyor? 4 Eylül NFT ile ilgili son gelişmeler... KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 4 EYLÜL 2024 SORGULAMA KYK yurt başvurusu nasıl, nereden sorgulanır? e-Devlet sorgulama ekranı! İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa olayı nedir? İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa kimin? Akdeniz'de deprem mi oldu? Deprem ne zaman, sata kaçta oldu? Depremin büyüklüğü ne? 4 Eylül deprem gelişmeleri... Diyarbakır Silvan'da ne oldu? Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney kimdir? TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 Eylül TRT'de hangi diziler var? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve programlar var? TRT FREKANS BİLGİLERİ... GALLER- TÜRKİYE MAÇI! Galler- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı hangi kanalda? 4 EYLÜL ALTIN FİYATLARI Gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım tam altın kaç TL? Aybüke öğretmen olayı nedir? Şehit Aybüke öğretmen ne zaman öldürüldü? Şenay Aybüke Yalçın kimdir? SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? 4 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title