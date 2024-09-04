EasyCep Üst Yönetimine Yeni Atamalar

EasyCep'in üst yönetimi iki yeni stratejik atama ile güçlendirildi. Esin Akpınar Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Pelin Ayan ise Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak şirketin üst yönetim ekibine katıldı.

Yenilenmiş elektronik ürün marketi EasyCep'in üst yönetiminde iki önemli atama yapıldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Esin Akpınar Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Chief Growth Officer), Pelin Ayan ise Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Chief Transformation Officer) olarak üst yönetim ekibinde göreve başladı.

Yapılan açıklamaya göre, başta akıllı telefonlar olmak üzere, tabletten akıllı saate ve bilgisayara uzanan geniş yelpazedeki ürünleri yenileyerek ekonomiye kazandıran, elektronik ürün pazarında döngüsel ekonomi yaklaşımını güçlendirmek için çalışan EasyCep müşteri ekseninde hızlı bir büyüme sergiliyor. Yapılan atamalar bu süreçte şirketin kurumsallaşmasını güçlendirmeyi ve büyümeyi sürdürülebilir bir zemin üzerinde gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Esin Akpınar büyüme stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasından sorumlu olacak. Birleşme ve satın alma dahil olmak üzere yeni iş fırsatlarının değerlendirilmesine, etkin fiyatlandırma ve satın alma stratejileri geliştirilmesine ve uygulanmasına, pazardaki eğilim ve rakiplerin stratejilerinin değerlendirilmesine, büyümeyi destekleyecek bütçenin ve finansmanın geliştirilmesine ve büyüme için gerekli teknoloji ve diğer araçların tespit edilmesine liderlik edecek.

Strateji ve dönüşüm lideri olarak 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Pelin Ayan ise şirketin stratejik dönüşüm süreçlerini yöneterek değişim stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına liderlik edecek. Böylece şirketin toplam performansının ve rekabet gücünün artmasına katkıda bulunacak. Ayrıca, dijitalleşme ve süreç iyileştirme konularında liderlik yapacak, müşteri deneyimini geliştirecek ve değişim sürecinde tüm paydaşlarla etkili iletişim kanalları oluşturacak. - İSTANBUL