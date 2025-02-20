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E-ticaret ve E-ihracatın Avantajları Manisa'da Ele Alındı

E-ticaret ve E-ihracatın Avantajları Manisa'da Ele Alındı
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Trendyol Ege Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi Türkiz Orçun Yıldırım, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda e-ticaret ve e-ihracat konularında bilgi paylaşımlarında bulundu. Yıldırım, Türkiye'nin e-ticaret potansiyelini ve stratejik avantajlarını vurguladı.

Trendyol Ege Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi Türkiz Orçun Yıldırım, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle, e-ticaret ve e-ihracat konusunda bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'ndaki etkinlikte konuşan Yıldırım, Türkiye'nin, elektronik ticaret ve ihracatta üretim, kültürel etkileşim ile stratejik ve lojistik olarak avantajlarının bulunduğunu söyledi.

Ülkenin, Avrupa Birliği ile gümrük birliği, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallık dahil 23 ülkeyle serbest ticaret anlaşması olduğuna işaret eden Yıldırım, Türkiye'nin, coğrafi konumuyla ortalama 4 saatlik uçuş mesafesinde 4,2 trilyon dolarlık bir perakende sektörüne ve 500 milyon nüfusluk bir pazara hitap ettiğini belirtti.

Türkiye'nin katma değerli ürün imalatında bölgesinin lideri olduğunu ifade eden Yıldırım, ülkede 548 bin kayıtlı e-ticaret satıcısı olduğunu, özellikle hazır giyimde dünyada dördüncü, Avrupa'da ise birinci sırada yer aldıklarını, halı ve kilimde ise Çin'den sonra en büyük ihracatçısı konumunda bulunduklarını kaydetti.

Ülkenin, sosyal medya etkileyicileriyle geniş kültürel etkileşim alanına sahip olduğuna dikkati çeken Yıldırım, ABD'den sonra en fazla televizyon dizisi ihraç eden ülkenin Türkiye olduğunu, bu dizilerle özellikle Orta Doğu, Balkanlar ve Avrupa'ya kültür ihracının artırıldığını, birçok Türk markasının da bölgedeki mağaza sayısında artış gözlendiğini sözlerine ekledi.

Yıldırım, konuşmasının ardından, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Ekonomi
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