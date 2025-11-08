Haberler

E-Ticaret'te Gizemli Kutu Satışlarına Ceza

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, e-ticaret platformlarında artan 'gizemli kutu' satışlarını inceleyerek 9 reklam verene durdurma cezası uyguladı. Bakanlık, tüketicilerin haklarının korunması ve yanıltıcı reklamlara karşı mücadeleye devam edeceğini açıkladı.

TİCARET Bakanlığı Reklam Kurulu, e-ticaret platformlarında son dönemde artan 'gizemli kutu' satışlarını mercek altına aldı. Reklam Kurulu tarafından 9 ayrı reklam veren hakkında durdurma cezası uygulandı, ilgili e-ticaret platformları uyarıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun gerçekleştirdiği, 361 sayılı toplantısında, son günlerde muhtelif e-ticaret platformlarında sayıları hızla artan ve kutu içeriğine dair herhangi bir bilgilendirme yapılmaksızın satışa sunulan 'gizemli kutu'lar ele alındı. Kurul tarafından yapılan incelemeler sonucunda; söz konusu gizemli kutu tanıtımlarının, tüketicilerin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozabilecek nitelikte olduğu, normal şartlar altında taraf olunmayacak bir tüketici işlemine yönlendirebileceği, mesafeli satışa konu mal veya hizmetin içeriğine ilişkin belirsizlik sebebiyle 'gizemli kutu' ve benzeri satış yöntemlerinin reklam yoluyla haksız ticari uygulama teşkil ettiği değerlendirildi.

'ALDATICI VE YANITILCI REKLAMLA MÜCADELE EDİLECEK'

Toplantıda, 9 ayrı reklam veren hakkında durdurma cezası uygulanmasına karar verildi. Bu ürünlerin satışının yapıldığı e-ticaret platformlarına, ilgili ürünlerin satışının engellenmesine yönelik önleyici tedbirlerin alınması doğrultusunda uyarılar gönderildi. Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerin haklarının korunması, aldatıcı ve yanıltıcı reklam faaliyetleriyle etkin şekilde mücadele edilmesi, özellikle genç tüketicilerin bu tür uygulamaların olumsuz etkilerinden uzak tutulması amacıyla denetimlerimiz ve çalışmalarımız kesintisiz şekilde devam edecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
