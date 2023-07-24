Günümüzde ekonomik dengelerin değişmesi ve ticaret algısının değişmesi dünya çapında firmaların e ticarete yöneldi. Doğru yazılımlarla firmalar bu sayede hem zamandan, hem de maddi yönden tasarruf etmeye başladı. Türkiye sınırlarını aşma isteği ile ihraç çalışmalarına yönelen firmalar, bilinmezlik ve öngörü kısıtlılığı nedeniyle güvenilir iş ortakları bulmak istiyor. Talep arttıkça lojistik kargolama, piyasa-fiyat çalışmaları ve raporlama gibi konularda kayıp riskini azaltacak yazılımsal çözümler üreten firmaların da sayısı artıyor.

E-ticaret klasik ticaret yönetiminin yerini alıyor

İSTANBUL - Günümüzde ekonomik dengelerin değişmesi ve ticaret algısının değişmesi dünya çapında firmaların e ticarete yöneldi. Doğru yazılımlarla firmalar bu sayede hem zamandan, hem de maddi yönden tasarruf etmeye başladı.

Günümüzde klasik ticaret yöntemi artık teknolojinin ve ticaret algısının değişmesi ile birlikte yerini e ticarete bırakmaya başladı. Türkiye sınırlarını aşma isteği ile ihraç çalışmalarına yönelen firmalar, bilinmezlik ve öngörü kısıtlılığı nedeniyle güvenilir iş ortakları bulmak istiyor. Talep arttıkça lojistik kargolama, piyasa-fiyat çalışmaları ve raporlama gibi konularda kayıp riskini azaltacak yazılımsal çözümler üreten firmaların da sayısı artıyor.

Doğru yazılımın nasıl seçileceği e-ihracatın teknolojiyi aracı kılarak zaman ve para kaybını engelleyecek adımların neler olduğu konusunda bilgiler veren ShopiVerse Ceo'su Orxan Isayev, "Dünya genelinde e-ticaret ve e-ihracat çok hızlı bir şekilde büyüyor. 2027 yılı itibariyle dünya verilerine göre 8 trilyon dolarlık bir pazara ulaşacak. Günümüzde Türkiye'deki ihracat rakamlarına baktığımızda kilogram başına düşen yaklaşık 1 dolarlık değere tekabül ediyor. E-ticaret ve e-ihracatta ise kilogram başına ortalama 30 ile 35 dolar civarında bir rakam tekabül ediyor. E-ticaret ve e-ihracat özellikle katma değerli ihracatın önünü açıyor. Pandemiden sonraki rakamlara bakarsak eğer e-ihracat tercihten ziyade zorunluluk haline dönüşmüş durumdadır. Firmalara baktığımızda Türkiye'de maalesef e-ihracata veya sınır ötesi e-ticarete açılmada bir çok sıkıntı yaşıyorlar. Bu sıkıntıların başında cesaret geliyor. Yani konuya hakim değiller. İkincisi de işin dijital pazarlaması, satışı ve iletişimi konusu. Türkiye'de üretim alanında çok ciddi avantajımız ve potansiyelimiz var. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye bölgenin e-ticaret üssü haline gelecek. Özellikle lojistik avantaj olarak gemi yolu, hava yolu ve kara yolu konusunda ciddi avantajları var. Döviz karşısında TL olarak bir değer söz konusu ama bunu fırsata dönüştürebiliriz. Özellikle iş gücü maliyetinin düşük olması, üretim kapasitesinin yüksek olması Türkiye'yi bölgenin e-ticaret üssü haline dönüşmede ön plana çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

E-ticaret konusunda firmalara çözümler ürettiklerini vurgulayan Isayev, "Bu tarz çözümler ile firmalar yurtdışına çıkarken e-ihracat süreçlerini üretip yürütebiliyorlar. Burada sadece bireysel olarak yatırım ve girişimler söz konusu değil. Aynı zamanda ülkemizin katma değerli ihracatına firmalar olarak katkı sağlayabiliyoruz. Belki bizler kazanıyoruz ama günün sonunda ülke olarak hepimiz kazanmış oluyoruz. E-ihracat ile ülkemizin şuanda kısmen sıkıntılı durumlarından daha hızlı bir şekilde çıkmada veya katma değerli ihracat tarafında ciddi bir destek sağlanabilir. Firmalarımız bu yönde yurtdışına ürünlerinin satışını yapabiliyorlar. ShopiVerse tarafında sadece ihracat yapmalarını değil aynı zamanda kitle fonlama tarafında da açtık ve buraya yatırım yapmalarını da sağladık. Hem ihracat yapıp kazanıyorlar hem de yatırım yaparak bu kazanca ortak oluyorlar. Buradaki hedefimiz önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde 2027 yılı sonu itibariyle Türkiye'den teknoloji alanında milyar dolar değerinde şirket yani unicorn çıkarmak, bu değeri hep beraber dünyaca tanıtmak, bu markaya sahip çıkmak" şeklinde konuştu.

E-ticaret alanında girişimlerin, global anlamda bir ülkeye bağlı kalmadan büyüyebileceğine dikkat çeken Fonbulucu Ceo'su Kemal Payza ise "E-ticaret global anlamda herhangi bir ülkeye bağlı kalmaksızın girişimleri ve fırsatları değerlendirip büyüyebileceği bir alan. Ticaretin dijitalleşerek ve küreselleşerek e-ticareti oluşturmasıyla birlikte bu alanda bir çok fırsat ortaya çıkmış oldu. E-ticaret alanındaki bu fırsatın hem ülkemizde hem de globalde büyük platformlarda satış yapan mikro ihracatçılar, diğer büyük firmalar ve bu firmalar ile diğer ihracatçılar arasında bir bağ kuran teknoloji şirketleri olarak baktığımızda git gide büyüyen bir ekosistem olarak görüyoruz. ShopiVerse oluşturmuş olduğu ekosistem teknoloji ile bu ekosistemin bileşenlerinin sık sık bir araya gelmesini sağlayan teknolojinin kullanımı ile birlikte hep bu teknolojiyi kullanan kişilerin ölçeklenmesine hem de burada oluşturulan sinerji ile global e-ticaret pazarının büyümesine olanak sağlıyor" diye konuştu.