E-Ticaret İşveren Sendikası Samsun İl Başkanlığı Açıldı

ETİS Samsun İl Başkanlığı, e-ticaret sektörünün Samsun'daki gelişimini desteklemek, e-ticaret firmalarının sorunlarını çözmek, sektörün birlik ve beraberlik içerisinde güçlü bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla kuruldu. E-ticaret firmalarına hukuki, mali ve teknik konularda destek sağlayacak sendika, düzenlenen törenle açıldı.

E-Ticaret İşveren Sendikası (ETİS) Samsun il Başkanlığı açıldı.

ETİS Samsun İl Başkanlığı, e-ticaret sektörünün Samsun'daki gelişimini desteklemek, e-ticaret firmalarının sorunlarını çözmek, sektörün birlik ve beraberlik içerisinde güçlü bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla kuruldu. E-ticaret firmalarına hukuki, mali ve teknik konularda destek sağlayacak sendika, düzenlenen törenle açıldı.

"Samsun e-ticaret için oldukça elverişli bir ortam"

ETİS Samsun İl Başkanı Erkan Hoş, açılış töreni öncesinde yaptığı açıklamada, "Samsun, Türkiye'nin en önemli ticaret merkezlerinden biri. Şehir, stratejik konumu, lojistik imkanları ve genç nüfusuyla e-ticaret için de oldukça elverişli bir ortam sunuyor. Samsun İl Başkanlığımızla, bu potansiyeli daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Samsun'da e-ticaret alanında faaliyet gösteren çok sayıda firma bulunuyor. İl başkanlığımızla, bu firmalara destek olmak ve e-ticaret sektörünün gelişimine katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.

Açılışa Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile Samsun Baro Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran da katıldı. - SAMSUN