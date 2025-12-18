Garanti BBVA kartlarıyla e-ticaret harcamaları kasımda yüzde 47 arttı

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ), kasım ayında e-ticaret harcamalarının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 47 artış gösterdiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, GÖSAŞ, kampanyaların etkisiyle "alışveriş ayı" olarak bilinen kasım dönemine ilişkin kredi kartı harcama analizini paylaştı.

Garanti BBVA kartları ve POS'ları üzerinden yapılan işlemler incelenerek hazırlanan çalışmada, tüketicilerin alışveriş davranışları, e-ticaret hacmindeki büyüme, kategori bazlı değişimler, taksit tercihleri ve şehir kırılımları ele alındı.

Verilere göre, Kasım 2024-Kasım 2025 döneminde e-ticaret harcamaları bir önceki yıla kıyasla yüzde 47 yükseldi. Toplam harcamalar içinde e-ticaretin payı yüzde 32 seviyesinde sabit kalırken, işlem hacmindeki ivme öne çıktı. Kampanya dönemlerinin etkisiyle 11 Kasım ve 28 Kasım günlerinde işlem adedi 1,2 milyonun üzerine çıkarak kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

E-ticarette yıllık bazda en büyük artış, restoran kategorisinde gerçekleşti. Restoran harcamaları geçen yıla göre yüzde 78,4 artarak listenin ilk sırasında yer aldı. Bu kategoriyi yüzde 48,3 artışla konaklama, yüzde 48 artışla hava yolları, yüzde 46,1 artışla market ve pazar yeri, yüzde 42 artışla araç kiralama ve servis sektörü izledi. Kasım ayındaki kampanya dönemlerinde, özellikle yemek, seyahat ve günlük ihtiyaç kategorilerinde belirgin bir talep oluştu.

Taksitli harcamalar e-ticaretin yarısına yaklaştı

Taksitli alışverişlerde de artış eğilimi kaydedildi. Kasım ayı boyunca Garanti BBVA kartlarıyla gerçekleştirilen e-ticaret harcamalarının yüzde 54'ü peşin, yüzde 46'sı taksitli olarak yapıldı. Taksitli harcamalar, bir önceki yıla göre yüzde 47 artarak toplam e-ticaret hacminin neredeyse yarısına ulaştı.

Taksitli işlemlerde en yüksek artış, yüzde 59,2 ile hava yolları sektöründe yaşandı. Artış, giyim ve aksesuar kategorisinde yüzde 51,9, market ve pazar yerinde yüzde 42,8, araç kiralama ve serviste yüzde 42,4, mobilya ve dekorasyonda yüzde 40 oldu.

Cinsiyete göre harcama artışları incelendiğinde, kadın ve erkek tüketicilerin e-ticaret harcamalarında birbirine yakın ölçekte büyüme yaşandı. Kadın tüketicilerin harcamaları yıllık bazda yüzde 46,5 artarken, erkek tüketicilerde de artış yüzde 46,2 olarak gerçekleşti.

Kadınların en yüksek artışı yüzde 84,9 ile restoran harcamalarında gerçekleşirken, hava yolları (yüzde 48,3) ve market-pazar yeri (yüzde 45,1) kategorileri de ilk sıralarda yer aldı. Erkek tüketicilerde ise restoran kategorisi yüzde 73,8 artışla ilk sıraya yerleşirken, bunu yüzde 48,4 ile konaklama ve yüzde 47,1 ile hava yolları takip etti.

İstatistiklerde İzmir öne çıktı

Kasım ayı boyunca e-ticaret hacmini en fazla artıran şehir, İzmir oldu. İzmir'de e-ticaret harcamaları, geçen yıla göre yüzde 112,4 artarak diğer tüm büyükşehirleri geride bıraktı.

E-ticaret hacmini en fazla artıran kentler sıralamasında İzmir'in ardından yüzde 64,6 ile Bursa, yüzde 61,8 ile Ankara, yüzde 53,9 ile Antalya ve yüzde 41,9 ile İstanbul yer aldı.