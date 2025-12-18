Haberler

Garanti BBVA kartlarıyla e-ticaret harcamaları kasımda yüzde 47 arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri'nin raporuna göre, Kasım 2024-Kasım 2025 döneminde e-ticaret harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artış gösterdi. Restoran harcamaları en yüksek artışı sağlarken, İzmir en fazla büyümeyi kaydetti.

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ), kasım ayında e-ticaret harcamalarının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 47 artış gösterdiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, GÖSAŞ, kampanyaların etkisiyle "alışveriş ayı" olarak bilinen kasım dönemine ilişkin kredi kartı harcama analizini paylaştı.

Garanti BBVA kartları ve POS'ları üzerinden yapılan işlemler incelenerek hazırlanan çalışmada, tüketicilerin alışveriş davranışları, e-ticaret hacmindeki büyüme, kategori bazlı değişimler, taksit tercihleri ve şehir kırılımları ele alındı.

Verilere göre, Kasım 2024-Kasım 2025 döneminde e-ticaret harcamaları bir önceki yıla kıyasla yüzde 47 yükseldi. Toplam harcamalar içinde e-ticaretin payı yüzde 32 seviyesinde sabit kalırken, işlem hacmindeki ivme öne çıktı. Kampanya dönemlerinin etkisiyle 11 Kasım ve 28 Kasım günlerinde işlem adedi 1,2 milyonun üzerine çıkarak kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

E-ticarette yıllık bazda en büyük artış, restoran kategorisinde gerçekleşti. Restoran harcamaları geçen yıla göre yüzde 78,4 artarak listenin ilk sırasında yer aldı. Bu kategoriyi yüzde 48,3 artışla konaklama, yüzde 48 artışla hava yolları, yüzde 46,1 artışla market ve pazar yeri, yüzde 42 artışla araç kiralama ve servis sektörü izledi. Kasım ayındaki kampanya dönemlerinde, özellikle yemek, seyahat ve günlük ihtiyaç kategorilerinde belirgin bir talep oluştu.

Taksitli harcamalar e-ticaretin yarısına yaklaştı

Taksitli alışverişlerde de artış eğilimi kaydedildi. Kasım ayı boyunca Garanti BBVA kartlarıyla gerçekleştirilen e-ticaret harcamalarının yüzde 54'ü peşin, yüzde 46'sı taksitli olarak yapıldı. Taksitli harcamalar, bir önceki yıla göre yüzde 47 artarak toplam e-ticaret hacminin neredeyse yarısına ulaştı.

Taksitli işlemlerde en yüksek artış, yüzde 59,2 ile hava yolları sektöründe yaşandı. Artış, giyim ve aksesuar kategorisinde yüzde 51,9, market ve pazar yerinde yüzde 42,8, araç kiralama ve serviste yüzde 42,4, mobilya ve dekorasyonda yüzde 40 oldu.

Cinsiyete göre harcama artışları incelendiğinde, kadın ve erkek tüketicilerin e-ticaret harcamalarında birbirine yakın ölçekte büyüme yaşandı. Kadın tüketicilerin harcamaları yıllık bazda yüzde 46,5 artarken, erkek tüketicilerde de artış yüzde 46,2 olarak gerçekleşti.

Kadınların en yüksek artışı yüzde 84,9 ile restoran harcamalarında gerçekleşirken, hava yolları (yüzde 48,3) ve market-pazar yeri (yüzde 45,1) kategorileri de ilk sıralarda yer aldı. Erkek tüketicilerde ise restoran kategorisi yüzde 73,8 artışla ilk sıraya yerleşirken, bunu yüzde 48,4 ile konaklama ve yüzde 47,1 ile hava yolları takip etti.

İstatistiklerde İzmir öne çıktı

Kasım ayı boyunca e-ticaret hacmini en fazla artıran şehir, İzmir oldu. İzmir'de e-ticaret harcamaları, geçen yıla göre yüzde 112,4 artarak diğer tüm büyükşehirleri geride bıraktı.

E-ticaret hacmini en fazla artıran kentler sıralamasında İzmir'in ardından yüzde 64,6 ile Bursa, yüzde 61,8 ile Ankara, yüzde 53,9 ile Antalya ve yüzde 41,9 ile İstanbul yer aldı.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Ortada bir rakam yok

Asgari ücret maratonu! Toplantı sürerken bakandan yeni açıklama geldi
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi

Toplumda infiale yol açan zam teklifi tamamen rafa kalktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Tayland savaş uçakları, Kamboçya'ya bomba yağdırdı

"Bu bir savaş değil çatışma" tartışması sürerken, korkulan oldu
Damat cinayetinde babaya kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür

Damat cinayetinde kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel al
Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi satışa çıkardı, işte istediği fiyat

Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi ilana koydu, işte istediği para
Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü

Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü
Herkes ekran başına! Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular için son gün

Milyonları ev sahibi yapacak projede başvurular için son gün
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
title