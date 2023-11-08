e-İhracatın geleceği Ankara'daki zirvede ele alındı

Ticaret Bakanlığı himayesinde düzenlenen "Ankara e- İhracat Zirvesi"ne katılan elektronik ticaret firmaları, e-ihracata yönelik hedeflerini paylaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) organizasyonuyla ATO Congresium'da düzenlenen "Ankara e- İhracat Zirvesi" kapsamında "Pazaryerlerinin ve Çoklu Kanalların e- İhracat İçin Önemi" isimli panel düzenlendi.

Trendyol Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan, ülkesinde başarı sağlayan e-ticaret firmalarının sınır ötesinde sonuç alabileceğini, kendilerinin bu alandaki başarılarının satıcılar ve ülkenin lojistik avantajından kaynaklandığını anlattı.

Sattıkları ürünlerin yüzde 80'inin Türkiye'de üretildiğini aktaran, bu ürünleri önce yurt içine sonra da yurt dışına sattıklarını, ellerindeki ürün seçkisini tek tuşla yurt dışına açtıklarını kaydetti.

Hedeflerine ilişkin de İnan, "Bakanlığımızın hedefleriyle paralel olarak, önümüzdeki sene 2 milyar dolar, 2026 için 10 milyar dolarlık e-ihracat hedefi koyduk." dedi.

Türkiye'nin bölgesinde en kaliteli üretim yapan ülke olduğuna dikkati çeken İnan, şöyle konuştu:

"Geçen yıl Almanya'nın ardından mayısta Azerbaycan'a ürün satmaya başladık. 2 ay önce de Körfez ülkelerine başladık. Arapça platformumuzla 6 ülkeye açıldık. Şu an günde yaklaşık 300 bin ürün gönderiyoruz. Satıcıların ürünleri bunlar. Bugüne kadar 37 milyon ürünü yurt dışına gönderdik. Bugüne kadar 51 bin satıcımız mikro ihracat yaptı, bunlardan 42 bini hayatında ilk defa Türkiye dışına satış gerçekleştirdi. Bu rakamın 300 binlere çıkabileceğini düşünüyoruz."

"İhracat hedefleri için çalışıyoruz"

Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin de firma olarak 400 bine yakın satıcı yetiştirdiklerini, 5 milyon kişiye dolaylı istihdam sağladıklarını ve Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşması için çalıştıklarını vurguladı.

Türkiye'nin ihracatını artırmak için uzun vadeli planlar yaptıklarını dile getiren Gökçetekin, Kovid-19 salgını döneminde Çin ve Hindistan'a dayalı bir sistemin yürümediğinin görüldüğüne işaret ederek, e-ihracat için en önemli unsurun lojistik olduğunu vurguladı. Türkiye'nin bu anlamda dünyanın en şanslı ülkesi olduğunu söyleyen Gökçetekin, firma olarak ödeme çözümleri sunduklarını ve lojistik yatırımları hayata geçirdiklerini anlattı.

Azerbaycan'a açıldıklarını ve Balkanlar'da ortaklık kurdukları bilgisini veren Gökçetekin, "Gelecek yıl itibarıyla Balkanlar ile de Türk ürünlerini kavuşturacağız, Orta Doğu'da ortaklıklar yaptık. Dolayısıyla 2024-2025 için Türkiye'nin koyduğu hedefler çok doğru. Bizim önceliğimiz Türkiye." dedi.

Türk ürünlerinin kaliteli olduğunu, yurt dışında da bu sayede tercih edildiğini ifade eden Gökçetekin, ürünlerin iyi pazarlama ve lojistik kabiliyetle yurt dışına ulaştırılacağını sözlerine ekledi.

"e-Ticaret için satılabilecek her şey Türkiye'de üretiliyor"

PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu da e-ihracat ve e-ticaretin Türkiye'de dinamik bir sektör olduğunu söyledi. Yurt dışında "Türk malı" algısının iyi olduğunu, bunun da satışlarını olumlu etkilediğini kaydeden Çevikoğlu, Türkiye'de e-ticaret için satılabilecek her şeyin üretildiğini dile getirdi.

"12 ülkede operasyonlara devam ediyoruz"

LC Waikiki CEO'su Ömer Barbaros da şirketin yurt içi ve yurt içi operasyonlarının farklı olduğunu aktararak, yaklaşık yüzde 80 oranında yurt içinde e-ticaret yapıldığını söyledi. Barbaros, yatırım yapma iştahını azalttığı için diğer pazar yerlerinden (internetten satış yapılan platformlar) çıkış yaptıklarını bildirdi.

Yurt dışında yaklaşık 12 ülkede operasyonlarına devam ettikleri bilgisini veren Barbaros, yükselerek devam eden ticaret hacimleri bulunduğunu anlattı.

Barbaros, diğer firmalarda örnek aldıkları birçok şey olduğunu ve öğrenmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Anadolu Grubu Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkanı Atilla Yerlikaya da e-ticarette rekabetin çok fazla olduğunu, marka değeri oluşturmanın önem taşıdığını, Türkiye'nin e-ticarette yolunun açık olduğunu sözlerine ekledi.

"İade oranlarını yapay zeka kullanarak azaltıyoruz"

"e-İhracat Politikalarının Paydaşları Paneli"nde ise firmaların e-ihracata yönelik çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Modanisa Üst Yöneticisi Sami Güzel, "Hem ekosistem tarafından hem Bakanlığımız tarafından çok desteklendik, hala bu destekler devam ediyor." dedi. Güzel, yaklaşık 600 kişilik ekiple 6 milyar liranın üzerinde ciro yaptıklarını, bunun yüzde 85'inin ihracat olduğunu bildirdi.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Kovid-19 salgınıyla dijital altyapının ilerlemesinin hızlandığına dikkati çekerek, "Yurt içinde deneyimi olan firmalarımızı, markalarımızı desteklerle yurt dışına taşıyabiliriz. Konvansiyonel iş yapma biçimiyle çevrim içi yaptığımız iş birbirini tamamlıyor. Birbirlerine rakip değiller. Doğru bir stok yönetimi gerekiyor. Aynı zamanda müşterinin hayatına konforu katmak gerekir. İade oranlarını da yapay zeka kullanarak azaltıyoruz." dedi.

MegaMerchant Üst Yöneticisi Yaman Alpata da e-ihracat konsorsiyumu şirketi olduklarını, Türkiye'deki markaların yurt dışına sorunsuz ulaşabilmesi için hukuki, lojistik ve finansal altyapı hizmetleri sunduklarını anlattı. Alpata, Alibaba gibi yerli ve milli e-ihracat pazaryeri kurmanın "Kızılelma"ları olduğunu ifade etti.

THY Kargo AŞ Yönetim Direktörü Enes Yılmaz da hava kargo taşımasıyla e-ticaretin payının artığını, geçen yıl bu oranın yüzde 20'ye çıktığını söyledi. Yılmaz, Avrupa'nın en büyük kargo tesisine sahip olduklarını belirterek, "e-İhracatta lojistik çok önemli ve faydalı. e-İhracatın desteklenmesini görev olarak görüyoruz. Mümkün olduğunca tüm paydaşlarımızla sıkı iletişim halindeyiz ve buna devam edeceğiz. Elde ettiğimiz avantajlarımızı e-ihracatçımıza yansıtmak, e-ihracat için birçok pazarı erişilebilir hale getirmek istiyoruz. e-İhracatı desteklemek demek KOBİ'leri, esnafı hatta ev hanımlarını desteklemek demek. Bunu milli bir mesele olarak görüyoruz." diye konuştu.