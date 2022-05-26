E-ihracatın dış ticaretteki payı yüzde 10'a çıkacak - Haberler

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, 2021 yılı itibariyle e-ihracatın genel ihracatın yüzde 1,3'üne denk geldiğini belirterek, "Yeni destek mekanizmaları ve hayata geçireceğimiz eylem planları ile 2025 yılında bu oranın en az yüzde 3 ila yüzde 5 aralığına ulaşmasını, 2030 yılına geldiğimizde ise e-ihracatımızın genel ihracatımız içindeki payının yüzde 10'u bulmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Amazon Türkiye açıklamasına göre, Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 2'inci E-Ticaret Zirvesi'nde hem internet üzerinden ticaretin artan önemi ve büyüme hedefleri konuşuldu hem de Türkiye'de online satış ve e-ihracat alanında KOBİ ve girişimcileri desteklemeyi hedefleyen BiTıklaİhracat ücretsiz eğitim ve danışmanlık programının tanıtımı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, e-ticaretin Kovid-19 salgınıyla birlikte yeni fırsatlar ortaya koyduğunu ifade ederek, Türkiye'nin yaşanan hızlı artışla 2,6 milyar dolarlık e-ihracata ulaştığını ancak bu alandaki potansiyelinin çok daha büyük olduğunu vurguladı.

Kılıçkaya, 2021 yılı itibarıyla Türkiye'nin e-ihracatının genel ihracatın yüzde 1,3'üne denk geldiğini aktararak, "Yeni destek mekanizmaları ve hayata geçireceğimiz eylem planları ile 2025 yılında bu oranın en az yüzde 3 ila yüzde 5 aralığına ulaşmasını, 2030 yılına geldiğimizde ise e-ihracatımızın genel ihracatımız içindeki payının yüzde 10'u bulmasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanlığı E-İhracat, Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Dairesi Başkanı Hasan Önal da KOBİ'leri e-ihracat alanında daha ileri taşımak üzere kapsamlı bir paket hazırladıklarını belirterek, Amazon Türkiye tarafından desteklenen BiTıklaİhracat projesinin de KOBİ'lerin e-ihracat kapasitesini geliştirmede etkin rol üstleneceğini vurguladı.

"Dünya e-ticaret pastasının 2022'de 4,1 trilyon doları bulması bekleniyor"

PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu ise dünyada e-ticaretin fiziksel perakendeyi kökten değiştirmeye başladığına işaret etti.

Dünya e-ticaret pastasının 2022'de 4,1 trilyon doları, bir sonraki yıl ise 5,7 trilyon doları bulmasının beklendiğine dikkati çeken Ulu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'ye baktığımızda ise Ticaret Bakanlığı'nın kendi sitesindeki verilere göre 2021'de 181,5 milyar TL'lik bir pazar söz konusu. Sipariş adedi de 3,4 milyar. Karbon emisyonu kısmına baktığımızda da fiziksel perakendeye göre çok daha düşük oranlar görüyoruz. Sürdürülebilirlik açısından daha verimli. Ayrıca iş sağlığına, iş güvenliğine ve kadın iş gücüne desteği ile sosyal inovasyon konusuna katkısı çok büyük."

Ulu, KOBİ'ler için e-ticaret üzerindeki pazar yerlerinin önemli avantajlar sağladığını, dijital platformlara giren KOBİ'lerin sayısının hızla arttığını, bu sayede daha düşük maliyetlerle tüketiciye ulaşma imkanı bulduklarını ve kadın girişimci sayısının da son dönemde yüzde 35 arttığını ifade etti.