Haberler

E-ihracat desteklerine ilişkin düzenleme yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şirketlerin e-ihracata hazırlanması ve Türk ürünlerinin yurt dışında tanıtılması için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanacak giderlerle ilgili usul ve esaslarda değişiklik yapıldı.

Şirketlerin, e-ihracata hazırlanmasına ilişkin E-ihracat Konsorsiyumları ile Türkiye E-ihracat Platformuna yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanmasına ilişkin usul ve esaslarda değişikliğe gidildi.

"E-ihracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, şirketlerin, e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda Türk ürünlerinin çevrim içi tanıtılması ve siparişlerin hızlı teslimatının sağlanmasına ilişkin giderleri destekleyecek E-ihracat Konsorsiyumları ile Türkiye E-ihracat Platformuna yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen kararda değişiklik yapıldı. Yapılan düzenlemeyle, söz konusu kararda e-ticaret paydaşı ve yurt dışı pazar yeri tanımları değiştirildi.

İşbirliği kuruluşlarının e-ticaret ve genel perakende ürünlerinin, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünce uygun görülen yurt dışı pazar yerlerinde ve dijital platformlarda tanıtılması amacıyla bakanlığa sunacakları proje kapsamında gerçekleştirecekleri tanıtım, danışmanlık, pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri aynı anda en fazla 2 proje için proje başına en az 1, en fazla 4 yıl süresince yıllık 4 milyon liraya kadar yüzde 50 oranında desteklenecek.

Yurt dışı pazar yeri entegrasyon, çevrim içi mağaza ve hedef ülke e-ticaret paydaşlarından alınan hizmet destekleri, bakanlıkça belirlenen e-ihracata yönelik hedef ülkelerden pazara giriş şartlarına bağlı olarak belirlenen ülkelere yönelik verilecek. Bazı maddelerdeki destekler için hedef ülke ilave puanı da uygulanmayacak.

Karar kapsamında ödenecek destek miktarı, desteğe konu giderlerin yüzde 75'ini aşamayacak.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Modern zaman vebası' deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz

"Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak

Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı

Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı

Göğsündeki ağırlıkla uyandı, karşısında görünce dehşete düştü
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak

Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var

Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var