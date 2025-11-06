Haberler

e-Devlet Kapısı'nda Kayıtlı Kullanıcı Sayısı 70 Milyona Çıkacak

Güncelleme:
2026 yılı itibarıyla e-Devlet Kapısı'nda kayıtlı kullanıcı sayısının 70 milyon olması ve sunulan kamu hizmetlerinin sayısının 9 bine yükseltilmesi planlanıyor. Dijital kamu hizmetlerinin kapsamı ve etkinliği artırılacak.

e-Devlet Kapısı'nda kayıtlı kullanıcı sayısının gelecek yıl 70 milyona, buraya entegre edilen kamu hizmetlerinin sayısının da 9 bine yükseltilmesi planlanıyor

AA muhabirinin, 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre dijital kamu hizmetlerinin bütüncül, kullanıcı odaklı ve katılımcı bir yaklaşımla sunumunun yaygınlaştırılması ve kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Eylül ayı itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden merkezi kamu kurumları, belediyeler ve iştirakleri, üniversiteler ve özel kurumlar dahil 1104 kurum ve kuruluşun toplam 8 bin 665 hizmetine ulaşılabiliyor.

e-Devlet Kapısı'nın mobil uygulamaları üzerinden de 5 bin 378 hizmete erişim sağlanabiliyor. Bu hizmetlerden aynı dönem itibarıyla 68,2 milyona ulaşan kayıtlı kullanıcı istifade edebiliyor.

"Türkiye İstatistik Kurumu Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması"na göre bu yıl e-Devlet hizmetlerini kullananların oranı yüzde 76,1'i buldu.

Dijital Devlet Stratejisi ve Eylem Planı yolda

Türkiye'de dijital devlet çalışmalarına yönelik yönetim kapasitesi ve stratejik yönetim çerçevesinin güçlendirilmesi için çalışmalar da devam ediyor.

Bu kapsamda, Dijital Devlet Stratejisi ve Eylem Planı tamamlanarak yürürlüğe konulacak.

Kamu dijital dönüşüm olgunluk modeli için ulusal ve uluslararası örnekler incelenerek taslak model oluşturulacak ve kurumların dijital dönüşüm olgunluğunu belirlemek üzere platform ve iş modeli hayata geçirilecek.

Açık veri mevzuat hazırlık çalışmaları tamamlanacak.

Kamu idarelerinin yapay zeka teknolojileri kaynaklı risklere karşı bilinçlendirilmesi ve potansiyel risklerin azaltılmasına yönelik etki analizi çerçevesi oluşturulacak ve yapay zeka yönetim sistemi belgelendirme mekanizması devreye alınacak.

Burada yıl sonu itibarıyla 68,5 milyonu bulması öngörülen kayıtlı kullanıcı sayısının, gelecek yıl 70 milyon kişiye çıkması bekleniyor.

Yıl sonu itibarıyla 8 bin 700 olarak belirlenen e-Devlet Kapısı'ndan sunulan kamu hizmet sayısının da 2026'da 9 bine çıkarılması hedefleniyor.

Ayrıca, buradan sunulan hizmetlerin sadeleştirilmesi, bütünleştirilmesi ve olgunluğunun artırılması amaçlanıyor. e-Devlet Kapısı üzerinden gelecek yıl toplam 8 bütünleşik hizmet sunumunun yapılması öngörülüyor.

Ayrıca, e-Devlet Kapısı'ndan sunulan mobil hizmetin bu yıl sonuna kadar 5 bin 400'e, 2026'da ise 5 bin 600'e yükseltilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
