E-defter Süreleri Uzatıldı

E-defter Süreleri Uzatıldı
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Gelir İdaresi Başkanlığı, e-defterlerin oluşturulma, imzalanma ve yüklenme sürelerini 23 Haziran'a kadar uzattı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), elektronik defterlerin (e-defter) oluşturulma ve imzalanma süresi ile e-defter ve berat dosyalarının yüklenme süresinin uzatıldığını bildirdi.

GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 10 Haziran ve 16 Haziran gün sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede GİB Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken e-defter ve berat dosyalarının yüklenme süresi 23 Haziran Pazartesi gününe kadar uzatıldı.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
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