DÜZELTME VE CEVAP METNİ

14.10.2025 tarihinde haberler.com internet sitesinde yayımlanan "Dağ Grup kimin? Sahibi kimdir?" başlıklı haberde, Dağ Holding bünyesindeki şirketlerle ilgili olarak bir savcılık şikayetinin bulunduğu izlenimi verilmiştir.

Gerçeğe aykırı olan bu haber üzerine aşağıdaki hususların kamuoyuna duyurulması zorunluluğu doğmuştur:

Dağ Holding A.Ş. bünyesindeki hiçbir şirketimiz hakkında yürütülmekte olan herhangi bir soruşturma veya ceza dosyası bulunmamaktadır. Haberde belirtilen nitelikte bir savcılık şikayeti, Dağ Holding veya grup şirketlerimiz adına yapılmamıştır.

Haberde yer verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

DAĞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Mehmet DAĞ – Doğan DAĞ