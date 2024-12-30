Düzceli Kuyumcu, Altının Yatırımcılar için Güvenli Liman Olduğunu Belirtti

Düzceli kuyumcu Barbaros Koçak, altının hem kısa hem de uzun vadede güvenli bir yatırım aracı olduğuna dikkat çekerek, "Altın bu yıl da yatırımcısını mutlu edecek" dedi.

Her dönemde güvenli liman olarak yatırımcıların gözdesi olmayı sürdüren altın son iki yılda yaşanan hızlı yükselişlerle dikkat çekiyor. Altının, yeni yılda daha sakin ancak istikrarlı bir seyir izlemesi bekleniyor. Düzceli kuyumcu Barbaros Koçak, altının hem kısa hem de uzun vadede güvenli bir yatırım aracı olduğuna dikkat çekerek, "Altın yatırımcısını sevindiriyor. Özellikle uzun vadedeki yatırımlar için altın çok etkili. Altın satışları tabii ki yaz aylarında düğün sezonu dolayısıyla artıyor. Evlilik, nişan gibi organizasyonlar işimize hareketlilik katıyor. Potansiyelimizi de yükseltiyor. Kış sezonu daha sakin, durağan geçiyor" dedi.

"Son iki yıldaki artışı beklemiyoruz"

Altın fiyatlarının özellikle son iki yılda ciddi bir yükseliş yaşadığını söyleyen Koçak, "2025 yılında da bu son iki yıldaki artış olmayabilir. Daha durağan geçmesini bekliyoruz. Piyasa nasıl gelişir bilemiyoruz ama son iki yıldaki artışı beklemiyoruz açıkçası. Bu durumda altın, uzun vadedeki yatırımcısını yine memnun edecektir, her zamanki gibi. Altın, uzun vadedeki yatırımcısını hiçbir zaman üzmemiştir. Yeni yılda da altın çok dalgalı olmayacaktır ama yine de durağan bir seviyede emin adımlarla yükselecektir. Yine yatırımcısını sevindirecektir. Biz altında çok dalgalanmayı sevmiyoruz. Hızlı düşüş ve çıkışlar bize çok gelmiyor fakat emin adımlarla ilerlediği zaman hem yatırımcısını hem de bizi sevindirmiş oluyor" ifadelerini kullandı. - DÜZCE