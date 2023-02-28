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Düzceli çiftçilere 42.7 milyon liralık mazot ve gübre desteği

Ekonomi Haberleri

Düzceli çiftçilere 42.7 milyon liralık mazot ve gübre desteği

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Düzce'de 28 bin 921 çiftçiye mazot ve gübre desteği ödemelerini gerçekleştirdi.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Düzce'de 28 bin 921 çiftçiye mazot ve gübre desteği ödemelerini gerçekleştirdi.

Düzce'de her yıl düzenli olarak çiftçilere çeşitli destekler verilmeye devam ediliyor. Daha önce birçok çiftçiye üretimleri ile ilgili verilen desteklerin yanı sıra mazot ve gübre desteği de veriliyordu. 2023 yılı desteklemeleri ile ilgili olarak Düzce'de 28 bin 921 çiftçi belirlendi. Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bu çerçevede bu çiftçilere toplamda 42 milyon 744 bin 650 lira mazot ve gübre desteği çerçevesinde ayni olarak mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere ödemeleri tanımladı. Üreticilere hayırlı ve bereketli olması dilenen açıklamanın ardından çiftçilere ödemelerini almaya başladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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