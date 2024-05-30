Üye Girişi
Haberler

Düzce'ye 300 Milyon TL'lik Enerji Yatırımı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de yetersiz trafoların değişmesi, elektrik hatlarının yenilenmesi için 300 milyon liralık enerji yatırımı yapılacak.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yetersiz trafoların değişmesi, elektrik hatlarının yenilenmesi için 300 milyon liralık enerji yatırımı yapılacak.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, mecliste Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya geldi. Öztürk "Bakanımızla, Düzce'mizin devam eden ve planlanan yatırımlarını değerlendirdiğimiz verimli bir görüşme gerçekleştirerek şehrimizin ihtiyaçlarıyla ilgili taleplerde bulunduk. Taleplerimize verdiği destekleri, Düzce'mize yönelik gösterdiği ilgi ve alakası için teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu'da "Düzce'mizin ihtiyaç ve taleplerine cevap verebilmek adına, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız, Milletvekilimiz Ayşe Keşir ve Milletvekilimiz Ercan Öztürk'ün girişimleri sayesinde yetersiz trafoların değiştirilmesi ve hatların yenilenmesi için SEDAŞ'a 300 milyon TL bütçe ayrılmıştır. Düzce'mize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Düzce Yerel Haberler Enerji Politika Ekonomi Güncel Haberler

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

 Yazar Azra Kohen'den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar

Yazar Azra Kohen'den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar

 Bunu yapan 16 yaşındaki bir kız çocuğu! Boğazını keserek öldürdüğü dayısını böyle sürükledi

Bunu yapan 16 yaşındaki bir kız çocuğu! Boğazını keserek öldürdüğü dayısını böyle sürükledi

 Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler

Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title